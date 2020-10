¿De qué murió María Elena Velasco, la recordada India María del cine mexicano?

María Elena Velasco, mejor conocida como La India María, se convirtió en la india más querida del cine y la televisión. Sus películas siguen haciendo reír a miles y miles de personas. Era muy común escucharla decir en las historias que protagonizaba: "yo me llamo María Nicolasa Cruz para servirle a Dios y a usted". Su última película fue "La hija de Moctezuma" que se estrenó en 2014, antes de eso, estuvo ausente del cine y la televisión cerca de 15 años.

La actriz María Elena Velasco murió el 1 de mayo de 2015 a los 74 años de edad, a consecuencia del cáncer de estómago que padeció por varios años. Cabe mencionar que La India María era muy hermética sobre su vida personal, tan así, que varios amigos y compañeros del medio del espectáculo, manifestaron ante la prensa de espectáculos durante su funeral, que no sabían que la actriz estaba enferma y que además, era cáncer.

El cuerpo de María Elena Velasco fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en el viento, según los deseos de la actriz. Cuando murió La India María, su hijo Iván Lipkies (director de las últimas películas que protagonizó), manifestó el por qué no se llevaría cabo un homenaje póstumo para su mamá: "no le gustaban, le salía urticaria, le salían ronchas y le dolía la palabra homenaje. Mi mamá fue generosamente favorecida a lo largo de su carrera. Recibió Diosas de Plata y reconocimientos que disfrutó y aceptó con gusto, pero llegó el momento que fue suficiente y ya no le llamaba mucho la atención".

Iván Lipkies contó durante el funeral de su mamá María Elena Velasco, que la mayor enseñanza que le heredó fue el amor al trabajo, pues pese a que no tenía exposición en cine y televisión, la actriz nunca dejó de trabajar en shows privados y en pueblos, además que nunca descuidó su labor de madre.

Su prioridad en la vida y su gran pasión y amor fue el trabajo y no descuidó ningún aspecto de su vida, era una mamá normal que nos ponía atención, en algún momento de su vida se convirtió en mamá y papá y estaba atenta de la casa, al quehacer y a las compras.

María Elena Velasco reflejó la realidad de muchas "Marías" en México

La actriz quien era originaria de Puebla, saltó a la fama con su personaje de La India María, cuyo nombre era María Nicolasa Cruz, una mujer indígena mexicana de la era antigua, originaria del pueblo San José de los Burros. Su vestimenta se asemejaba mucho a la de una mujer mazahua, pero la etnia a la que pertenecía varía de acuerdo a las diferentes películas, así como su situación personal, lo que indica que de una a otra película su vida no tiene continuidad.

En la gran variedad de películas que protagonizó como "La presidente municipal", "¡El que no corre...vuela!", "Tonta tonta, pero no tanto" y muchas más, su personaje de La India María se siempre era el mismo, solo que en diferentes ambientes y situaciones. Como olvidar aquella película donde cruzaba la frontera como "mojada", cuando terminó en la cárcel por algo que no hizo o cuando terminó en un ring de boxeo.

Como la mayor parte de los indígenas mexicanos, su personaje vive en la pobreza, pero trata de ser feliz con lo poco que tiene. Es una mujer alegre, tímida e ingeniosa, honesta, desenfadada y noble. Por su condición indígena y pobre es frecuentemente segregada, subestimada y humillada por los círculos elitistas. A menudo se encuentra con personas que tratan de aprovecharse de su buena fe y de su ignorancia sobre la vida en la ciudad.

María Elena Velasco no solo hacía reír con las ocurrencias y vivencias de La India María, sino que además en sus películas mostraba varios vicios del México de finales del siglo XX: el racismo, la discriminación, la pobreza, el machismo, la delincuencia, la corrupción burocrática e incluso el secuestro, mientras que su personaje representaba las virtudes de la honradez, la lealtad, la generosidad y el trabajo, así como también la vida tradicional en el campo mexicano.

María Elena Velasco tuvo su debut actoral en 1962 en la película "Ruletero a toda marcha", bajo la dirección de Rafael Baledón. En dicha película interpretó a una enfermera. Fue unos años después, en 1968 cuando la actriz participó en la cinta "El bastardo" de Arturo Martínez, cuando interpretó por primera vez en el cine a La India María.

En 1972 protagonizó su primera película como La India María en "Tonta tonta, pero no tanto", bajo la dirección de Fernando Cortés (con quien también trabajó en sus películas "El miedo no anda en burro", "Pobre, pero honrada", "La madrecita", "La presidente municipal" y otras más). Su última participación en un proyecto de televisión, fue en 2013 en la telenovela "Corazón indomable", que estuvo protagonizada por Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas.