¿De qué murió Ricardo González Gutiérrez mejor conocido como Cepillín, el payasito de la tele?

Ricardo González Junior dio a conocer la mañana de este lunes 8 de marzo de 2021, la lamentable muerte de su papá Ricardo González Gutiérrez mejor conocido como "Cepillín", el querido payasito de la tele por muchas generaciones. El fallecimiento del icónico payaso mexicano a sus 75 años de edad, fue confirmada por su hijo en el programa de televisión "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión.

De acuerdo con su hijo, Cepillín murió tras sufrir un paro respiratorio. Desde el pasado 28 de febrero ingresó al Corporativo Hospital Satélite, en el Estado de México, debido a fuertes dolores tras lesionarse su columna vertebral en un accidente en su hogar. El payaso tuvo que ser sometido a una cirugía ante su lesión en la columna; le colocaron ocho tornillos y dos varillas. Este fin de semana Ricardo González Gutiérrez tuvo que se ingresado al área de terapia intensiva debido a una insuficiencia cardíaca y neumonía.

Luego de ingresar a terapia intensiva, su hijo Ricardo González Guajardo dio a conocer ayer domingo que su papá había sido intubado. "La operación salió bien, pero surgió esta complicación, él ya había tenido problemas del corazón, pero ahora también se suma el problema de neumonía que está presentando".

Unas horas antes de la muerte de Cepillín, su hijo informó a los medios de comunicación a las afueras del hospital, que a su papá le habían detectado cáncer durante la cirugía que se le había realizado en días pasados en su columna vertebral.

Ricardo González Junior manifestó: "voy a decir algo que yo quería que mi papá lo dijera cuando él saliera, porque la idea era que iba a salir el día martes, pero se nos complicaron las cosas y lo voy a tener que decir ahorita. Cuando el hospital hace la operación ven un tejido con cáncer, o sea tiene linfoma".

Entonces eso le bajó el sistema inmunológico a mi papá y por esa razón lo tuvieron que tener a terapia intensiva, porque se le bajó el sistema inmunológico.

Asimismo dijo la noche de ayer domingo, que en tres semanas Cepillín comenzaría su tratamiento contra el cáncer. "Lo que se platicaba era que dentro de tres semanas iba a iniciar el tratamiento porque acababa de ser operado, para que se recuperara un poco si había perdido algo de peso. Precisamente lo tiene ahí (el linfoma), en la espada, pudo a ver activado eso a la hora del jalón en el barandal".

¿Cómo se lesionó Cepillín su columna vertebral?

El pasado domingo 28 de febrero el querido payasito de la tele, contó en una entrevista telefónica con el programa "Chisme no like", cómo ocurrió el accidente en el cual se lesionó. "Estaba bajando las escaleras y por la edad o lo que tú quieras, me iba a caer y me agarré del pasamanos, me di el 'chicotazo' y sentí un tirón en la columna".

Cepillín dijo que había sido "bien loco toda la vida", que se había quebrado cuatro huesos de la cara, caído del trapecio, "he sido muy hiperactivo; es lo que la mamá le dice a uno cuando está uno chico: 'todo te va a salir cuando seas grande, todos los golpes te van a salir'".

Entonces imagínate, 50 años de payaso, 75 de edad, pandemia, Covid y todo ese rollo, y de repente, me pasa lo de la columna, no digo, es más fácil que me orine un perro. Pero Covid no he padecido gracias a Dios. Le pido a la gente que pida por mí para que todo salga bien.

Muere el payasito Cepillín a los 75 años de edad

La mañana de este 8 de marzo, entre lágrimas y la voz entrecortada Ricardo González Jr. informó que su padre, el payasito "Cepillín", cuyo nombre real era Ricardo González Gutiérrez, falleció a los 75 años de edad y en entrevista con "Sale el sol" mencionó que logró despedirse de su familia.

"Le dimos unas palabras de tranquilidad y a los diez minutos se nos fue", comentó el hijo de la leyenda de la televisión, quien se mostró muy vulnerable ante el tema. "Estoy con ustedes diciéndole a toda su gente a todos sus fans de toda la vida que ya se nos fue". Contó que pudieron pasar a verlo y le dieron unas palabras de tranquilidad sus hermanos, su mamá y él. La última voluntad de Cepillín fue ser cremado.