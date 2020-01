¿De qué murió el comediante Miguel Galván?

Una de las muertes que causó gran golpe en el mundo de la comedia fue la muerte de Miguel Galván, quién era considerado una maquina de risa para la pantalla chica y es que sus innumerables interpretaciones fueron muy exitosas.

Pero a doce años de su muerte muchos se preguntan como murió el histrión quien además de hacer comedia también participó en algunas telenovelas donde le fue de maravilla.

Después de una fuerte lucha contra la diabetes "La tartamuda", apodó con el que se le caracterizó en el medio, pasó 37 días en el hospital debido a varias complicaciones de salud, pero fue un infarto lo que le arrebató la vida al cómico.

Una de las personas con las que el actor hizo tuvo una excelente química dentro y fuera del trabajo fue Adrián Uribe, con quien hizo varias mancuernas en los programas de comedia además su mensaje de despedida fue uno de los más emotivos.

"Se nos fue un gran ser humano, más que un artista, que la figura de comedia, más que todos los personajes, que toda la alegría que le daba a la gente cuando hacia televisión, cuando hacia trato, cuando hacia show...", dijo Uribe hace varios años.

Mientras tanto los internautas lo siguen recordando con mucho amor pues cada que ven uno de sus trabajos comentan lo que significo para ellos verlo en tv.

"Que triste su perdida, murió tan joven era el que me daba risa, y asta la fecha sigue siendo un gran comediante", "Que tristeza yo lo conocí por Celostina en pleno 2019 ..pero buen actor no me canso de reír con estos episodios de Celostina", escriben los usuarios.