De qué murió el primer actor Héctor Suárez

La muerte de Héctor Suárez sorprendió a sus fans a muy temprana hora y es que nadie se imaginó la terrible noticia que conmocionó al mundo del espectáculo, es por eso que en redes comenzaron las especulaciones sobre su muerte, ya que los familiares del artista no han dicho nada al respecto.

Como algunos saben el histrión de 81 años luchó contra el cáncer de vejiga poco más de cuatro años, pero gracias a una exitosa operación realizada en 2019 donde le removieron la vejiga y la próstata quedando libre de la enfermedad, la cual estaba encapsulada en su vejiga por lo cual quedó libre de la enfermedad, pero la verdadera causa de muerte fue por un paro cardio respiratorio así lo cio a conocer su hijo para el programa Hoy.

Esta muy bien, está flaquito, y así es se siente muy bien, esta nutrido esta perfectamente bien de salud esta perfecto de animo está perfecto, todo esta super bien les agradezco, dijo su esposa Zara Calderón el año pasado para Sale el Sol.

Por su parte el histrión dijo en noviembre del año pasado en el aeropuerto de la Ciudad de México que estaba libre de la enfermedad e incluso regresó a trabajar casi de inmediato, ya que su pasión siempre ha sido estar frente a las cámaras.

Bendito el cielo ya no tengo cáncer, cuatro años, doce operaciones estamos bien claro me tengo que checar cuidar la comida todo para que no vuelva a crecer eso, dijo el famoso para Suelta la sopa.



Como se dijo al principio Héctor Suárez Gomís quien dio a conocer la noticia sobre la muerte de su padre le pidió a los medios de comunicación privacidad ante el doloroso momento, por lo que no hablaran aún sobre la muerte del histrión.

La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo, dice el comunicado que lanzó el actor.

Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias! Descanse en paz, Héctor Suárez.

