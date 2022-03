¿De qué murió la hija de Luz María, "la empresaria multimillonaria"? "Me duró siete días la alegría"

María José Villavicencio Celi, mejor conocida como Luz María o "la empresaria multimillonaria" de TikTok, ha causado gran sensación con sus videos, donde protagoniza diversas historias de una mujer quien es discriminada por su baja estatura. La actriz se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales y su frase más viral ha sido: "soy una empresaria multimillonaria que tiene dinero para comprarse lo que le dé la gana".

Luz María tiene 39 años de edas, es originaria de Ecuador y padece el síndrome de Laron (también llamado enanismo tipo Laron), enfermedad congénita caracterizada por una marcada baja estatura. Hace varios años vivió dolorosos momentos a raíz de la muerte de su única hija, a los pocos días de haber nacido.

"Tuve una niña, hace 12 años, pero lamentablemente murió", comentó la actriz ecuatoriana en una entrevista para TVyNovelas.

La hija de María José Villavicencio falleció a los siete días de nacida, "mi nena se contagió de una bacteria en la mamila, lo que provocó que se fuera". Esto le afectó demasiado, ya que anhelaba ser mamá.

Lamentablemente, cuando la tuve me duró siete días la alegría y al final me quedé sin nada.

Por su condición física, ha llegado a recibir ofensas: "me decían 'enana', 'chiquita', 'patulla', puros sinónimos de todo. Lamentablemente, desde muy pequeño te enseñan que la 'e' es de enano, no puede ser 'e' de esperanza".

Ante esto, "la empresaria multimillonaria" de TikTok externó que si la tristeza por la muerte de su hija "no me mató, cualquier comentario mal dicho no me mueve, no significa nada para mí".

Por otra parte, con respecto a los videos que ha protagonizado, a través de los cuales manda un mensaje de aceptación y amor propio, contó que cierto día, el productor de dichos audiovisuales, Sergio Loaiza, la invitó a hacer unas pruebas. "Necesitaban una persona con discapacidad, de preferencia bajita y yo era perfecta para el papel. Grabé el primer episodio, en el que interpreto a una enfermera y ahí reventaron las redes".

Asimismo, dijo que el productor está contento con el trabajo que ha estado haciendo, "porque aprendo rápido los guiones e improviso de manera sutil, en mi país han venido más capítulos, como los de 'La millonaria', donde fue aún más grande el éxito y me apodaron 'la reina del TikTok'".