¿De qué murió realmente Luisito Rey, papá de Luis Miguel?

A pesar de que han pasado 27 años desde entonces, la incógnita y el misterio no han dejado de rodear las circunstancias de la muerte de Luisito Rey, padre de Luis Miguel.

Y es que pocos personajes han desatado tanta polémica y mala fama en la farándula mexicana. La exitosa serie de Luis Miguel transmitida en Netflix no hizo sino acentuar el odio de los fans de "El Sol de México" hacia su padre, a quien siempre se le señaló como alguien violento y con graves problemas de adicción.

Lo que se sabe, de acuerdo a la versión oficial, es que Luis Gallego, mejor conocido como Luisito Rey, murió en su natal España el 9 de diciembre de 1992 a causa de una neumonía fulminante.

Sin embargo, el estreno de la aclamada serie en la plataforma de streaming ha reavidado el escepticismo y una serie de teorías sobre la verdadera causa del fallecimiento del padre de "Luismi", mismas que han puesto en duda la versión oficial.

Comencemos por la versión de Netflix. En el episodio número 13 de la serie, Luis Rey pierde la vida tras contraer cirrosis y una serie de complicaciones respiratorias, mismas que habrían sido propiciadas por el virus del VIH.

Luisito Rey en su lecho de muerte, en el episodio 13 de la serie de Luis Miguel. Foto: Netflix

Otra de las versiones señala que a Luisito le había sido diagnosticado SIDA en 1989, el cual según algunos testimonios y figuras cercanas a la familia contrajo durante un viaje a Cuba, con una mujer brasileña.

La fatal noticia que habría acentuado su depresión (causada por el distanciamiento

con su hijo). A raíz de eso, habría decidido regresar a España, donde finalmente murió.

Otra de las teorías que ha cobrado mayor fuerza sostiene que el padre de "El Sol" perdió la vida tras consumir un fulminante coctel de drogas y alcohol, pues era conocida su adicción por drogas duras como la cocaína.

Esta versión fue confirmada en 2004 por su propio hermano, Mario Vicente Gallego, durante una entrevista para el programa Ventaneando. Marió aseguró que Luisito Rey tenía en la sangre cocaína, alcohol y barbitúricos al momento de su muerte.

Luisito Rey viendo a Luis Miguel cantar. Foto: Especial

El escritor Javier León, sostiene en su libro "Luis Miguel: La historia", que el padre de "Micky" murió por una sobredosis de drogas y alcohol en combinación con los síntomas que el VIH había provocado.

León asegura en su obra que los últimos días de Luisito Rey estuvieron plagados de vicios y él se encontraba en un estado de grave decadencia.

Sus serios problemas con el consumo del alcohol -dicen que incluso tomaba copas de anís en ayunas-, aunado a su cada vez más fuerte consumo de cocaína lo llevaron a contraer anemia y desnutrición, algo que alarmó a sus allegados.

El escritor detalla que la madrugada del 30 de noviembre de 1992, Luis Rey no soportó la mezcla de alcohol y cocaína, pues el coctel le provocó una fuerte taquicardia que lo llevó al hospital de Sant Boi de Llobregat, en España, para luego ser trasladado al Hospital Universitario de Llobbregat por la gravedad de su estado, lugar donde además se trataban casos de VIH y otras enfermedades venéreas y donde el 9 de diciembre finalmente falleció.

Foto: Especial

No era secreto que Luisito Rey llevaba un estilo de vida desenfrenado, lleno de adicciones y malos hábitos. Esta "fama" no ha dejado de alimentar las sospechas de que su muerte pudo estar relacionada con algo de eso y no una simple neumonía.

La incógnita de Marcela Basteri

La polémica no se limitó a las circunstancias de su muerte, sino a las incógnitas que dejó tras de sí.

Una de ellas, acaso la más fuerte, se relaciona a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, quien desde 1986 se encuentra desaparecida.

Marcela Basteri junto a Luis Miguel. Imagen: Especial

Marcela Basteri, originaria de Italia, había tomado un avión con rumbo a Madrid desde el aeropuerto de Pisa (Italia) un día de agosto de 1986. Un mes después, sin dejar rastro alguno.

Numerosas hipótesis y teorías surgieron en torno a su desaparición, y la gran parte de ellas apuntaron a Luis Rey como el principal sospechoso, pues era sabido que el español durante muchos años hizo un infierno la vida de su esposa, a quien llegó a manipular, engañar e incluso agredir físicamente.

Sin embargo, nunca existieron pruebas contundentes para demostrar que Luis Rey había sido el responsable de su desaparición.

En caso de que realmente supiera qué había sido de Marcela Basteri, lo cierto es que el padre de "El Sol de México" se fue a la tumba con el secreto.