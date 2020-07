¿De qué se trata "Oscuro deseo", serie mexicana en Netflix?

"Oscuro deseo", una producción original mexicana para Netflix (el gigante del streaming) estrena hoy miércoles 15 de julio su primera temporada que consta de 18 capítulos. La serie está protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer, quienes interpretan a Alma Solares y Darío Guerra.

De acuerdo con la sinopsis de Netflix "Alma, una mujer casada, vive una noche de pasión con un hombre mucho más joven que ella (Darío) pensando que solo sería un encuentro casual. Sin embargo, un trágico suceso la hace dudar hasta de su círculo más cercano".

¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes los victimarios? ¿Quiénes son inocentes o culpables? En este laberinto de luces y sombras, nada es lo que parece.

Un par de semanas antes del estreno de "Oscuro deseo", Netflix compartió el tráiler con intensas escenas eróticas entre los protagonistas Maite Perroni y Alejandro Speitzer; además la serie muestra matices ocultos de esta peligrosa relación, en la que se suma un asesinato sin resolver que los implica a todos.

El elenco de esta serie mexicana también lo conforman:

Erik Hayser.

María Fernanda Yepes.

Jorge Poza.

Regina Pavón.

Paulina Matos.

Leticia Huijara.

Claudia Pineda.

Esteban Soberanes.

Claudia Ríos.

Samantha Orozco.

Fabián Merlo.

Eligio Meléndez.

Carmen Beato.

Carlos Torres.

Toño Valdés.

Dos días antes del estreno, Netflix compartió un adelanto de "Oscuro deseo".

¿Qué opinaron los espectadores? "Hacen esa porquería pero no renuevan a una gran serie como lo es 'Anne with an E'", "a mí me encantó y me intrigó ya la quiero ver".

Lo único que van a conseguir con este tipo de series, es que optemos por otros servicios digitales, pareces televisa tío Netflix, ¡no hagas eso!

"Algo muy típico de los mexicanos es criticar libros por la portada", "contrato Netflix esperando ver algo de más calidad y me salen con esta cosa", "¿prefieren ver series de actores y actrices de otras paises en lugar de mexicanos? Por eso mexico no avanza, el gusto se rompe en géneros, si no te gusta nada más no lo veas y ya", "me quedé bien picado, si le daré una oportunidad", son algunos de los comentarios.

Red: Netflix

Género: Thriller

Idioma: Idioma español

Directores: Pedro Pablo Ibarra, Kenya Márquez

