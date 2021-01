¿De qué se trata la nueva telenovela con Gabriel Soto, "Te acuerdas de mí"?

Después de la tormenta viene un poco de calma para Gabriel Soto, quien compartió en sus redes sociales estar muy contento por el próximo estreno de la nueva telenovela en Televisa en la cual será el actor estelar. El galán de los melodramas mexicanos terminó el 2020 protagonizando pero un escándalo ante la filtración de un video suyo muy íntimo.

Gabriel Soto protagoniza "Te acuerdas de mí" junto a la actriz Fátima Molina, originaria de Ensenada, Baja California. La telenovela tendrá su estreno el próximo lunes 18 de enero de este 2021 por Las Estrellas, tras el final de "Imperio de mentiras". Esta nueva historia producida por Carmen Armendáriz, es una versión de la serie dramática turca "Gecenin Kraliçesi", creada por Ozan Aksungur y Cüneyt Aysan.

Además del ex esposo de la actriz Geraldine Bazán y Fátima Molina, entre su elenco se encuentran Guillermo García Cantú, Marisol del Olmo, Pedro Sicard, Alejandro de la Madrid, Federico Ayos, Natalia Téllez, Joshua Gutiérrez, Rebecca Jones, Juan Carlos Barreto y Ana Bertha Espín.

¿De qué se trata "Te acuerdas de mí"? De acuerdo con la sinopsis de Las Estrellas: "todos dejamos un amor atrás, que tarde o temprano volveremos a encontrar". En el pasado Pedro Cáceres, personaje de Gabriel Soto, tuvo un matrimonio infeliz con la hija de su jefe, pues no había amor entre ellos. Luego de conocer en un viaje de negocios a Vera Solís, personaje de Fátima Molina, decide terminar con la farsa de su matrimonio. (La actriz de telenovelas Geraldine Bazán inicio el 2021 luciendo cuerpazo en la Riviera Maya).

Pero el jefe de Pedro, Olmo Cáceres (personaje de Guillermo García Cantú), lo amenaza para evitar que termine su matrimonio con su hija. Pedro no le queda remedio a ceder ante las amenazas de su jefe y abandona a Vera Solís. Años más tarde en el presente, Pedro se encontrará con Vera de nuevo, cuando ella reaparezca inesperadamente como la novia de su suegro.

En el canal de YouTube de Las Estrellas (canal estelar de Televisa), se han estado compartiendo avances de esta nueva telenovela estelarizada por Gabriel Soto, quien actualmente mantiene una relación amorosa con la actriz Irina Baeva. Estos son algunos de los comentarios al respecto: "otra vez el Soto, pues que no tienen otros actores, y casualmente de infiel, qué aburrido", "se ve que está novela estará genial e interesante, no me lo perderé por nada en el mundo ❤️", "que curioso Gabriel Soto haciendo de infiel, se le va a dar bien el papel entonces", "El mismo tema de siempre, el papá malo y el hijo santo que se pelean por la misma mujer, blah blah blah".

A ver como le va en rating después de el video escándalo de su protagonista masculino, ¿será éxito o será fracaso después de la publicación del video?

La última telenovela que el galán nacido el 17 de abril de 1975 en la Ciudad de México había protagonizado, fue "Soltero con hijas" en el 2019 junto a Vanessa Guzmán (historia que marcó el regreso de la actriz a las telenovelas mexicanas).

Por otra parte, Gabriel Soto recibió el año nuevo en su casa en el puerto de Acapulco, Guerrero, en compañía de su novia Irina Baeva y su familia. En su feed de Instagram compartió este mensaje: "comencemos este nuevo año con una mente positiva y un corazón amable ❤️ Feliz año nuevo 2021 tan bendecido, tan agradecido".