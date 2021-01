¿De qué se trata la serie "WandaVision", protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany?

Uno de los estrenos más esperados en la plataforma de streaming Disney + con su llegada a Latinoamérica, era la serie "WandaVision" que reúne a "Wanda Maximoff" (también conocida como "Bruja Escarlata") y "Visión", dos personajes muy queridos del maravilloso Universo cinematográfico de Marvel. La primera temporada consta de nueve capítulos; los primeros dos fueron estrenados este viernes 15 de enero.

¿De qué se trata "WandaVision"? Es protagonizada por los actores Elizabeth Olsen ("Bruja Escarlata") y Paul Bettany ("Visión"). Después de los eventos de "Avengers: Endgame", que tuvo su estreno en las salas de cine en el 2019, "Wanda Maximoff" y "Visión" están viviendo la vida suburbana ideal en la ciudad de Westview, tratando de ocultar sus poderes. Sin embargo, a medida que comienzan a entrar en nuevas décadas y se encuentran con tropos televisivos, la pareja sospecha que las cosas no son lo que parecen.

La realidad y fantasía confluirán para confundir tanto a los protagonistas como a los espectadores; cabe resaltar que "WandaVision" marca el inicio de la cuarta fase del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

Asimismo esta es la primera serie de Marvel Studios que se transmite exclusivamente en Disney +, una mezcla de la televisión clásica y el Universo Cinematográfico de Marvel en la que "Wanda Maximoff" y "Visión", dos seres superpoderosos, viven vidas suburbanas idealizadas.

El primer capitulo inicia con los recién casados "Wanda" y "Visión"; al convertirse en marido y mujer se mudan a la ciudad de Westview en lo que parece ser la década de 1950. Ambos intentan adaptarse a su nueva vida, a pesar de que "Visión" es un androide y "Wanda" tiene habilidades telequinéticas. Un día notan un corazón dibujado en un calendario, pero ninguno puede recordar cuál es la ocasión, mientras "Visión" va a su trabajo en Computational Services Inc., "Wanda" decide que el corazón representa su aniversario.

Lo que realmente ese corazón significaba, era que "Wanda" y "Visión" habían invitado al señor Hart (el jefe de Visión) y a su esposa a cenar a su casa. Los dos integrantes de los Vengadores, hacen todo lo posible para ocultar sus poderes mientras preparan una cena de último minuto para los Hart. Curiosamente todos estos eventos son visto por una persona en una pantalla de televisión.

"'WandaVision' es un paso arriesgado y novedoso dentro del MCU, los dos primeros episodios captan el tono y la estética de una sitcom de los 50's, mientras nos van dejando algunas referencias y pistas, la química entre Elizabeth Olsen y Paul Bettany es maravillosa, reverencia", manifestó un fan de Marvel en Twitter ante el estreno de la serie.

"Los dos primeros episodios de 'WandaVision' renuevan con éxito la fórmula de las películas de Marvel Studios. Elizabeth Olsen y Paul Bettany están geniales en esta divertida y muy misteriosa realidad ambientada en las sitcoms de los años 50", expresó otro fan.

En una entrevista para The New York Times, la hermana de las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, contó que la salud mental juega un rol muy importante en la serie, "'WandaVision' es un concepto increíble, es la primera vez que logramos entenderla a ella como la Scarlet Witch que es en los cómics y eso me emociona porque no hemos podido darle ese nombre en la pantalla. Eso va a ser muy divertido, siempre ha sido una representación de la salud mental y la enfermedad en las historietas y su mayor papel en Marvel es manejar ese estigma".