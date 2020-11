¿De qué se tratará el libro que Ninel Conde lanzará tras su controvertida boda?

Luego de sorprender a sus fans con su boda religiosa con Larry Ramos, la cantante Ninel Conde vuelve a causar asombro al anunciar en sus redes sociales, el próximo lanzamiento de su libro "Alma abierta". Hasta el momento se desconocen mayores detalles de este trabajo editorial del llamado "bombón asesino".

El anuncio del lanzamiento de su libro "Alma abierta", llega a los pocos días de su controvertida boda y los varios rumores que han surgido tras ese día tan especial para ella, entre estos, que supuestamente no le había pagado el vestido de novia que le diseñó el mexicano Benito Santos (uno de los diseñadores favoritos de muchas celebs en México).

En sus redes sociales la cantante y actriz expresó, "trabajando en el nuevo libro, los amo". Al parecer "Alma abierta" sería una autobiografía de Ninel Conde, donde hablaría de los momentos más bellos de su vida como su reciente boda con Larry Ramos, así como de momentos dolorosos como la tormentosa relación que tuvo con Giovanni Medina, quien hasta el día de hoy no le permite ver a su hija Emmanuel.

De Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se dicen varias cosas. Ha trascendido que tiene varias demandas en Estados Unidos, incluyendo una de la cantante Alejandra Guzmán quien lo acusa de estafarla con una fuerte suma de dinero. En una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Luis Enrique Guzmán (hermano de Alejandra), reveló que existe un problema legal con Larry.

Luis Enrique Guzmán contó en el programa de televisión antes mencionado, que todo comenzó cuando Alejandra Guzmán ganó una gran cantidad de dinero por su participación en "La Voz Estados Unidos". Al parecer Larry Ramos la contactó para convencerla de invertir su dinero para que tuviera mayor rendimiento. La hija de Silvia Pinal aceptó su propuesta, sin embargo, fue muy mal aconsejada y el hoy esposo de Ninel Conde aparentemente se robó su dinero.

"Invirtió con esta persona que solamente le prometió rendimientos y seguridad y pues terminó por llevarse el dinero", manifestó Luis Enrique Guzmán.

Por otra parte, Ninel Conde hizo uso de sus redes sociales para desmentir los rumores que señalaban que el diseñador mexicano Benito Santos, estaba enojado con ella porque no le pagó su vestido de novia; la cantante manifestó que varios medios de comunicación la han usado para dar a conocer noticias falsas y en su contra, como por ejemplo la polémica por su vestido de novia.

Como no hay noticias… qué hacen algunos, pues inventar noticias falsas y qué creen, que ya me agarraron de su puerquito, pero qué creen, me da mucha risa porque es ridículo e impresionante la creatividad y la imaginación.