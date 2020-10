¿De qué trata "Ahí te encargo", película protagonizada por Esmeralda Pimentel y Mauricio Ochmann?

El pasado viernes 2 de octubre se entreno en Netflix la película mexicana "Ahí te encargo", una comedia romántica escrita por Leonardo Zimbrón y Tiaré Scanda; está dirigida por Salvador Espinosa. Esta historia tiene como protagonista a los actores Esmeralda Pimentel y Mauricio Ochmann. A tan solo tres días de su estreno se ha convertido en la película más vista en Netflix México, además de que era una de las mejoras calificadas por la crítica en Latinoamérica.

Sinopsis de la película "Ahí te encargo" con Esmeralda Pimentel y Mauricio Ochmann

Alex (Mauricio Ochmann), un creativo en una agencia de publicida se muere de ganas de ser papá, pero su esposa Ceci (Esmeralda Pimentel) es una exitosa ejecutiva en el momento más alto de su carrera y ser madre no entra en sus planes. Sin embargo, un invitado inesperado los hará replantearse todo y pondrá en jaque su futuro como pareja. Cuando parecía que esto podía poner fin a su matrimonio, dicho invitado hará que se replanteen su relación y su forma de ver el mundo.

Antes del lanzamiento de la pelicula, "el tío Netflix" preguntó a sus millones de suscriptores a través de redes sociales: "¿qué harían si de pronto alguien les deja un bebé de la nada?". El elenco de "Ahí te encargo" se completa con:

Matteo Giannini.

Juan Martín Jáuregui.

Verónica Bravo.

Fernando Becerril.

Moisés Arizmendi.

Tato Alexander.

Regina Reynoso.

Mariana Cabrera.

Montserrat Marañón.

Verónica Langer.

José Daniel Figueroa.

Tiaré Scanda.

En su cuenta de Instagram la hermosa actriz Esmeralda Pimentel, compartió su entusiasmo por el estreno de esta película. "Ya pueden disfrutar de esta divertidísima historia, disponible desde ya en Netflix, no quepo de la emoción. Gracias Traziende Films, Salvador Espinosa, Mauricio Ochmann y al chingonsísimo cast, por su confianza y por hacer de este proyecto un proceso tan divertido".

Por otra parte Esmeralda Pimentel protagoniza la puesta en escena "Los vuelos solitarios", un monólogo de humor negro bajo la dirección de Adrián Vázquez, que se estrenará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México; una función se llevará a cabo de manera presencial al 30 por cientos de su capacidad, el próximo miércoles 14 de octubre a las 19:00 horas y la otra función, se llevará a cabo vía streaming el sábado 17 de octubre a las 19:00 horas. Hay que destacar que la actriz interpretará a todos los personajes, asimismo se sometió a un cambio de look.

El concepto de la obra consta de un punto de vista muy femenino y actual sobre las dificultades de vivir en un México violento, elitista, inseguro y con imposición políticamente correcta. Hace tiempo que Silvestre (uno de los personajes interpretados por Esmeralda Pimentel) no encuentra su lugar en el mundo, navega a contracorriente en una sociedad manipulada por la simulación, la corrección política, las falsas preocupaciones sociales y hasta geopolíticas.

En un reciente post en su feed de Instagram, la actriz se sinceró sobre este peculiar personaje. "Me enamoré de ti, Silvestre, desde la primera lectura en la soledad de mi casa y como en el amor nunca me he quedado a medias, te lo entregué todo: mi pelo, mis sueños, mis fisuras, mis carcajadas, mi corazón, mi magia y a hasta mi canto".

En una rueda de prensa Esmeralda Pimentel comentó sobre este proyecto: "es un honor y un sueño hecho realidad, tener el privilegio de estar ahí, en este momento histórico, con la dirección de Adrián". Y sobre el cambio de look al que se sometió para estos personajes dijo: "también es una cuestión personal de cómo me relaciono con mi feminidad y con el mundo".