¿De qué trata "Alguien tiene que morir", la nueva serie original de Manolo Caro para Netflix?

El director de cine Manolo Caro (originario de Guadalajara, Jalisco), anteriormente llenó la plataforma Netflix de muchas flores, con las tres temporadas de su aclamada serie "La casa de las flores". Ahora, Manolo regresa al "gigante del streaming" con el thriller "Alguien tiene que morir", el primer proyecto fuera de la comedia que lleva a cabo el mexicano. La miniserie de tres episodios filmada en España, ya está disponible.

Manolo Caro es el creador y director de "Alguien tiene que morir", miniserie que escribió junto a Fernando Pérez y Monika Revilla. Producida por Rafael Ley, María José Córdova, Carlos Taibo y el propio Manolo, es una producción de Noc Noc Cinema.

¿De qué trata "Alguien tiene que morir"?

La historia comienza cuando un joven, tras ser llamado por sus padres, debe regresar de México a su natal España para conocer a su prometida, pero el pueblo queda sorprendido cuando regresa acompañado de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet.

Todo sucede en la España de 1950, en una sociedad conservadora y tradicional donde las apariencias y los lazos familiares juegan un papel clave. Con este trabajo Manolo Caro, muestra un nuevo registro y retrata una realidad y un problema social planteado desde un punto de vista muy diferente. De acuerdo con la sinopsis de Netflix: "en la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras".

Manolo Caro junto al diverso elenco de "Alguien tiene que morir". Foto: Instagram @manolocaro

¿Quiénes forma parte del elenco principal de la serie "Alguien tiene que morir"?

Carmen Maura como Amparo Falcón, la madre de Gregorio.

Cecilia Suárez como Mina Falcón, la madre de Gabino y esposa de Gregorio.

Ernesto Alterio como Gregorio Falcón, el padre de Gabino y marido de Mina.

Alejandro Speitzer como Gabino Falcón, un joven español que viene llegando de México.

Isaac Hernández como Lázaro, un bailarín mexicano que acompaña a Gabino hasta España.

Ester Expósito como Cayetana Aldama, la prometida de Gabino.

Carlos Cuevas como Alonso Aldama, un viejo amigo de Gabino y hermano de Cayetana.

Mariola Fuentes como Rosario, la empleada de la casa y guardadora de muchos secretos.

Pilar Castro como Belén Aldama, madre de Cayetana y Alonso.

Juan Carlos Vellido como Santos Aldama, padre de Cayetana y Alonso.

Eduardo Casanova como Carlos, preso.

Manuel Morón como Don Federico, jefe de Gregorio.

Javier Pereira como Enrique, hijo de Rosario.

Manolo Caro inició las grabaciones de esta miniserie en octubre de 2019; en aquel momento expresó en sus redes sociales:

'Alguien tiene que morir' es un reto maravilloso, primer proyecto en España y el primero fuera de la comedia, lo cual me tenía muy nervioso. Contar con este elenco de actores es un sueño y hace que todo se vuelva más fácil, estaba ansioso por empezar y ahora es una realidad.

Y unos días antes del estreno, Manolo Caro manifestó: "de las mejores experiencias profesionales de mi vida, gracias a todo el equipo de Netflix España, a mis productores y todos los que han hecho posible 'Alguien tiene que morir', los esperamos con toda la ilusión este 16 de octubre en más de 190 países".

Los tres capítulos de "Alguien tiene que morir" ya están disponibles en Netflix. Foto: Instagram @manolocaro

Así como esta miniserie, podremos seguir disfrutando de la mente creativa de Manolo Caro, ya que el mexicano tiene firmado un contrato exclusivo con Netflix, para crear nuevos proyectos de televisión para la plataforma de streaming.

"Poder crear contenido universal y hacerlo con la mayor libertad creativa son dos razones de peso para emprender este viaje con Netflix. Durante los próximos años me he comprometido a contar historias en diferentes idiomas y desde diversas fronteras, pero siempre hablando con honestidad sobre temas que me importan. Agradezco al equipo de Netflix por confiar en mí y en Noc Noc Cinema para afrontar este nuevo reto, el cual defino como una oportunidad única e invaluable en un momento clave y de constantes cambios en la industria del entretenimiento", manifestó el director de cine anteriormente en un comunicado.