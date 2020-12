¿De que trata "Bad guy" de Billie Eilish, una de sus canciones más exitosas a nivel mundial?

Una de las canciones más emblemáticas y exitosas de la joven cantautora estadounidense Billie Eilish, es "Bad guy". Dicho tema forma parte de su primer álbum de estudio "When we all fall asleep, where do we go?"; esta canción que arrasó las listas de popularidad a nivel mundial, la compuso junto a su hermano Finneas O'Connell.

"Bad guy" habla de una mujer quien es agredida por "portarse mal" y por "ser la chica mala"; asimismo dicho tema ironiza la violencia de género, haciendo referencia a las justificaciones bajo las que se normaliza el maltrato a la mujer, mostrándose una realidad que se vive a nivel mundial hoy en día.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recordemos que en la pasada ceremonia de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, que llevó a cabo en enero pasado, Billie Eilish ganó los Grammy "Grabación del año" y " Canción del año" gracias a "Bad guy"; también ganó como "Mejor artista nueva" y su álbum "When we all fall asleep, where do we go?", fue galardonado como "Álbum del año".

En varias entrevistas la cantante originaria de Los Ángeles, California, ha manifestado que su aclamado éxito "Bad guy" refleja la manera de ver las relaciones de pareja y aunque la letra no es algo que ella haya vivido, demuestra una forma especial de empoderar a las mujeres. Contrario a lo que muchos podrían pensar, la canción no hace referencia a un hombre, sino a una mujer quien lleva el control de dicha relación y es la chica mala que podría incluso convertirse en tu peor pesadilla. (Billie Eilish y la historia que quizá no conocías sobre su canción "Everything i wanted").

"Así que eres un chico difícil, de verdad me gusta un chico rudo, no puedo tener suficiente de él, siempre alguien agradable. Soy del tipo malo, del tipo que pone triste a tu mamá, del tipo que hace enojar a tu novia, del tipo que seduce a tu papá, soy el chico malo…", canta Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, nombre completo de la cantautora de 18 años de edad.

Cuando ganó el Grammy a "Canción del año", Billie expresó en aquella ceremonia en el Staples Center de Los Ángeles en California: "este es mi primer Grammy, nunca pensé que esto pasaría en toda mi vida. Siento que bromeo mucho y nunca me tomo nada en serio, pero realmente quiero decir que estoy muy agradecida, solo quiero decir que estoy agradecida y me siento honrada de estar aquí entre todos ustedes y me siento honrada muy en el fondo porque crecí mirándolos a todos (los artistas que estaban en el lugar)".

Por su parte su hermano el productor y compositor Finneas O'Connell, mencionó que simplemente hicieron música en una habitación juntos, "todavía lo hacemos y nos funciona, este premio es para todos los chicos que están haciendo música en su habitación hoy, verán que un día obtendrán uno de estos (un Grammy)".

Será el próximo año cuando Billie Eilish lance su segundo álbum de estudio; en una reciente entrevista para la revista Vanity Fair, mencionó que su hermano Finneas y ella componían muy rápido, resaltando que realmente disfruta mucho más y siente que es bastante buena en esto. "Ahora mismo tengo como 16 canciones en las que hemos estado trabajando y las amo a todas. Me temo que de no haber sido por este año, mi hermano y yo no creo que hubiéramos hecho todo lo que hemos creado".