¿De qué trata "Be Alive" de Beyoncé, tema nominado a Premios Óscar como "Mejor canción original"?

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (en inglés AMPAS; Academy of Motion Picture Arts and Sciences), dio a conocer a los nominados a los Premios Óscar 2022 en sus diversas categorías, entre estas, "Mejor canción original", terna en la que se encuentra la aclamada cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de moda y empresaria estadounidense Beyoncé de 40 años de edad y originaria de Houston, Texas.

Beyoncé fue nominada a los Premios Óscar en la categoría "Mejor canción original" por "Be Alive", la cual forma parte de la banda sonora de "King Richard", película dramática biográfica dirigida por Reinaldo Marcus Green y escrita por Zach Baylin, la cual es protagonizada por el actor Will Smith y sigue la vida de Richard Williams, padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams.

"Be Alive" (en español "Estar vivo"), fue escrita y producida por Beyoncé y Dixson; fue lanzada en noviembre pasado a través de Parkwood Entertainment.

La canción tiene letras inspiradoras y empoderadoras, que reflejan el viaje que las hermanas Williams han realizado a lo largo de sus carreras. No por nada, Venus y Serena son de las mejores tenistas de todos los tiempos.

"Be Alive" incluye mensajes sobre el orgullo negro, la hermandad y la familia. Se trata de una poderosa balada con un ritmo pesado de batería, toques de guitarra y un bajo grisáceo. La crítica especializada describe la voz de la ex integrante de Destiny´s Child, como "épica", "poderosa" y "altísima".

El mensaje de "Queen B" es claro a través de esta canción nominada al Óscar, un mensaje impregnado de optimismo, fuerza y coraje: "se siente tan bien estar vivo". En otras palabras, la esposa del rapero estadounidense Jay Z, canta al esfuerzo y sacrificio necesario para conseguir lo que uno desea, con el orgullo hacia su familia.

Una parte de esta canción que le ha valido a Beyoncé su primera nominación a los Premios Óscar, dice:

Se siente tan bien estar vivo

Tengo a toda mi familia a mi lado

No podría limpiar este negro si lo intentara

Por eso levanto la cabeza con orgullo

Tengo un millón de millas en mí

Quieren ver hasta dónde llegaré

El camino nunca fue pavimentado con oro

Trabajamos y construimos esto por nuestra cuenta

Y nadie puede criticarlo si no lo intentaron

Este es el ajetreo personificado

Mira cómo hemos estado luchando para seguir con vida

Así que cuando ganemos, tendremos orgullo

¿Sabes cuánto hemos llorado?

¿Qué tan duro tuvimos que luchar?

Cabe mencionar que Beyoncé, decidió escribir una canción para "King Richard", después de asistir a una proyección de la película e inspirarse en Venus y Serena Williams, quien manifestó en una entrevista, que "no había otra persona que pudiera hacer esta canción, excepto Beyoncé", una de sus mejores amigas.

Recordemos que Serena Williams tuvo una aparición especial en el video musical "Sorry" de Beyoncé, canción que forma parte de su quinto álbum de estudio, el cual lleva su mismo nombre.

"Be Alive" compite por el Óscar en la categoría "Mejor canción original" con "Dos oruguitas" de Sebastián Yatra, "Down to Joy" de Van Morrison, "No time to die" de Billie Eilish y "Somehow you do" de Diane Warren.