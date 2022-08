De qué trata Day Shift, la nueva película con Karla Souza

México. Day Shift es la nueva película de la actriz mexicana Karla Souza y se estrenó este 12 de agosto por Netflix. En ella participan también Jamie Foxx, Dave Franco y el rapero Snoop Dogg.

Karla Souza participa por primera vez en una película de acción, Day Shift (Turno de día), en la que hay una combinación de sangre y suspenso, según su sinópsis.

Jamie Foxx interpreta a un padre de familia de que trabaja duro de día para que no le falte nada a su hija, quien guarda un celoso secreto, pues de día se dedica a cazar y matar vampiros.

Foto de Netflix

Karla Souza interpreta a la gran villana de la historia, una vampira que desea vengarse de los vampiros que exterminaron a su hija, y es un personaje tan inteligente que diseñó un protector solar para salir al sol y ocultar su verdadera identidad vampiresca.

Karla Olivares Souza es originaria de Ciudad de México, (1985), y se ha desarrollado profesionalmente com actriz de cine, teatro y televisión principalmente.

Te recomendamos leer:

Karla Souza se hizo famosa tras personificar a Bárbara Noble en la película Nosotros, los Nobles (2013), y también se le ha visto actuar en otras grandes producciones taquilleras como No se aceptan devoluciones (2013) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) y también en la serie estadounidense How to Get Away with Murder.