¿De qué trata "El corrido de Miami" de Los Dos Carnales, video estrenado en Amazon Music?

Los Dos Carnales, dúo musical conformado por los hermanos Imanol y Poncho Quezada, se han convertido en grandes exponentes del Regional Mexicano. A manera de reconocimiento por todos los logros obtenidos hasta el día de hoy, Amazon Music destaca al grupo norteño por medio de dos proyectos editoriales.

Los Dos Carnales protagonizan "El corrido de Miami", el nuevo video editorial de Amazon Music, que muestra el primer viaje de Imanol y Poncho Quezada por Miami, Florida (Estados Unidos), días previos al evento de los Latin American Music Awards, donde estuvieron nominados en tres categorías, incluyendo New Artist of the Year.

Artist Spotlight brinda a los fans un lado más íntimo de sus artistas favoritos. En este video Imanol y Poncho narran sus raíces, su amor por la música y por su familia, así como el camino que han recorrido para poner en alto a la música norteña y a su pueblo natal, San Pedro de las Colonias en Coahuila, llegando a lugares y audiencias que nunca imaginaron.

El cantautor Poncho Quezada comentó que a veces es raro acordarse que hace cinco años estaban en la cantina en un rinconcito tocando.

Y ahorita mirar todo lo que estamos logrando, que estamos sonando en España.

Los hermanos Quezada están contentos y agradecidos del éxito que han logrado, reconociendo que mucha gente los ha apoyado, "siempre sabiendo de dónde venimos y a dónde queremos llegar, nosotros queremos llevar el Regional Mexicano más lejos y queremos que el mundo sepa de qué estamos hechos los mexicanos", resaltó Poncho.

En el video "El corrido de Miami" recorren lugares como El Pub Restaurante, conocido por su café cubano, o el Art District en Little Havana, el barrio latino de Miami, y se disfruta de una presentación con su más reciente tema, "La pregunta del millón", en la emblemática Calle 8, un verdadero intercambio de culturas en la ciudad que suelen llamar "la capital de latino américa".

Cabe mencionar que Los Dos Carnales serán invitados en el tercer capítulo de "Ke Buen Palomazo" el próximo 11 de mayo a las 21:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) en el canal de Twitch de Amazon Music México y en la aplicación de Amazon Music.