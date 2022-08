¿De qué trata "Fuga de reinas", película escrita y protagonizada por la mexicana Martha Higareda?

Otro de sus proyectos más exitosos, fue "No manches Frida". También ha formado parte de diversos videos musicales y ha actuado en telenovelas como "Enamórate" y "Las Juanas".

De acuerdo con Martha Higareda , este nuevo proyecto cinematográfico, será un retrato femenino. "Aprovechando que se me da el género, haré este proyecto, que es una propuesta divertida", y que habla sobre el universo femenino a través de la mirada de cuatro amigas que emprenden un viaje , según comentó anteriormente en una entrevista la actriz, escritora y productora de cine.

La actriz mexicana Martha Higareda no solo es una de las protagonistas de la película "Fuga de reina" , sino que también estuvo a cargo de escribir el guion . Hasta el momento, se desconocen varios detalles de este largometraje, como los demás actores que conforman el elenco y cuándo podría ser estreno. Al parecer, podría ser lanzada a través de la plataforma Netflix.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.