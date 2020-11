¿De qué trata Girl, la nueva película de Bella Thorne?

México. Girl es la nueva película que la actriz Bella Thorne protagoniza al lado de Michey Rourke y acaba de estrenarse. De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, se trata de una trama llena de intriga, pero también pasional, violencia y venganza. En sus redes sociales Bella promociona su reciente filme.

Bella Thorne, exestrella de Disney, no deja de filmar películas y Girl es una de las más recientes que ha hecho; se trata de la cuarta que estrena en 2020 y en ella interpreta a una joven que regresa a su ciudad natal para asesinar a su padre abusivo antes que las mate a ella y a su madre.

En Girl también participan los actores Elizabeth Saunders, Lanette Ware, Paolo Mancini y John Clifford Talbot y el pasado 20 de noviembre llegó a los cines, además estará disponible en VOD el 24 de noviembre, así lo confirma la misma Bella Thorne en Instagram.

Estoy tan emocionada por esta película! Estoy muy contenta por las respuestas de los críticos. Estoy tan emocionada de que ustedes vean esta película @chadfaustyfaust trabajó tan duro en esta que es su bebé ”, escribió Bella recientemente en un video promocional de la película que colocó en Instagram.

Thorne comenzó su carrera artística en su infancia, desarrollándose como modelo, además ha protagonizado campañas publicitarias de televisión para Digital Light Processing, Publix, y KFC, y apareciendo en anuncios impresos para marcas como Barbie, ALDO K!DS, JLO by Jennifer López, Kaiya Eve Couture, entre otros.

Según Wikipedia, Bella tuvo su primera aparición en el cine en un papel sin acreditar como una fan sideline en la película Stuck on you, filmada en 2003, y desde entonces ha aparecido en proyectos de cine y televisión, incluyendo Jimmy Kimmel Live!, Entourage, The O.C.

Bella Thorne y Benjamin Mascolo, su novio. Foto Instagram

La próxima película que Bella filmará se llama Time is up y la protagonizará al lado de Benjamín Mascolo, su novio, quien además de actor es modelo originario de Roma, donde fueron captados paseando juntos recientemente por unos paparazzis.

Según medios internacionales, Time is up contará la historia de dos estudiantes de secundaria que parecen tener personalidades diferentes. Mientras que el personaje de Bella es aplicado, él es algo problemático y muchos traumas envuelven a su niñez, pero con la ayuda de ella saldrá adelante.