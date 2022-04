¿De qué trata "Gyopo Hairstyle" de Peakboy, en cuyo MV, V de BTS y el Wooga Squad tienen un cameo?

El primer integrante del Wooga Squad en hacer su cameo, es el actor Choi Woo Shik (protagonista del drama "Our Beloved Summer" y de la película "Parásitos"); da vida a un fotógrafo encargado de realizarle un photo shoot a Peakboy. Luego aparece el cantante y actor Park Hyungsik (protagonista de la serie de Disney + "Soundtrack #1"), es un cliente en el restaurante donde trabaja el rapero.

¿Por qué me veo tan genial hoy?

Podemos jugar como si no hubiera un mañana

No fue fácil coordinar las agendas de todos, pero afortunadamente Choi Woo Shik, Park Seo Joon, Park Hyungsik y Kim Taehyung , tuvieron un cameo especial en el MV "Gyopo Hairstyle" (en español, "Peinado Gyopo").

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.