¿De qué trata "I Am the Best", el poderoso himno de empoderamiento de 2NE1, las reinas del K-Pop?

El momento que Blackjack esperaba desde hace unos años, sucedió en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley o mejor conocido como el Festival Coachella, que tiene lugar en Indio, California, Estados Unidos. Las cantantes surcoreana CL, Park Bom, Sandara Park y Minzy, llevaron a cabo el reencuentro de 2NE1, las absolutas Reinas del K-Pop.

La cantante, rapera y compositora surcoreana Lee Chae Rin, mejor conocida como CL, formó parte del set "Heads In The Clouds Forever" en Coachella, a cargo de la compañía discográfica estadounidense 88rising. Los minutos que tuvo sobre el escenario, los usó para reunir a sus entrañables amigas y llevar a cabo el esperado regreso de 2NE1.

El tema musical elegido para este eufórico reencuentro con Blackjack (nombre del fandom), fue "I Am the Best", la canción más representativa de 2NE1.

"I Am the Best (Yo soy el mejor)" forma parte del segundo EP homónimo de la agrupación musical formada por YG Entertainment, y que debutaron en el 2009. La canción fue lanzada como tercer sencillo de dicho EP en junio de 2011, autoría del compositor y rapero surcoreano-estadounidense Teddy Park.

Se trata de un poderoso himno de empoderamiento, con una gama de influencias musicales como electrónica, electro house, hip-hop, ritmos africanos y reggae. Incuso, incorpora sintetizadores y cuerdas inspiradas en el Medio Oriente. La letra interpretada por estas cuatro extraordinarias artistas, gira en torno a los temas de la confianza en uno mismo, el dominio y el narcisismo.

La crítica especializada considera a "I Am the Best", la canción insignia de 2NE1, un símbolo icónico de la imagen de "girl crush", un concepto específico de la industria que abarca temas de ferocidad y empoderamiento femenino. Asimismo, esta adictiva pieza musical, se considera una contribución importante en la expansión internacional del K-Pop.

Letra en español de "I Am the Best" de 2NE1

Soy la mejor

soy la mejor

soy la mejor

soy la mejor

la-la-la mejor

Cualquiera que me mire, verá que soy una especie de asesina

está bien

en segundo lugar, este cuerpo no es de nadie

está bien

Vas siguiéndome detrás de mí

pero yo solo voy corriendo hacia adelante

salto sobre la mesa en la que estás sentado, no me importa

Si me tocas no serás capaz de controlarme

soy el ardiente-ardiente-ardiente-ardiente fuego

antes que rompa algo, por favor que alguien me detenga

Abro mi armario y me visto con la ropa más fresca

el reflejo de mi cara en el espejo, la reviso con cuidado

en este momento son las 8, se supone que la cita es 8.30

esta noche salgo con pasos firmes

Soy la mejor

soy la mejor

soy la mejor

soy la mejor

la-la-la mejor

Cualquiera que me mire, verá que soy una especie fabulosa

está bien

incluso si fueras yo, sentirías envidia de este cuerpo

está bien

Los chicos voltean para verme, las chicas me siguen

ser menospreciada en el lugar que estoy sentada

cada día es agotador

Fingiendo ser un atleta este presumido

como si fueras un neumático pinchado

te desecharé y bien por la gente que lo vea

Me niego a ser comparada

te estoy diciendo la verdad

si hablamos de mi valor,

soy un billón de dólares nene

La gente sabe un par de cosas, así que pregúntales

agarra a uno por uno y pregúntale: ¿quién es la mejor?

Soy la mejor

soy la mejor

soy la mejor

soy la mejor

la-la-la mejor

¿Quién? ¿Tú eres mejor que yo?

no no no no, na na na na (x4)

Estos son algunos de los logros que obtuvo "I Am the Best":

En solo un día de seguimiento, la canción recibió 632 mil 923 reproducciones y logró, 414 mil 580 unidades en ventas digitales.

Fue el cuarto sencillo más vendido del año (2011) en Corea del Sur.

En Japón, la canción fue certificada como oro por la Asociación de la Industria de Grabación de Japón (RIAJ).

En los Estados Unidos, dos años después de su lanzamiento, Billboard incluyó la canción como la sexta canción de K-Pop más vendida.

Recibió el premio Canción del año en los Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2011.

Por otra parte, con respecto a la reunión de 2NE1 en Coachella, CL comentó en sus redes sociales, "después de que me invitaron a Coachella, la razón por la que realmente quería invitar a mis amigas aquí, era porque quería que nos uniéramos a través de mi fuerza y la nuestra, antes de que fuera demasiado tarde".

Asimismo, mencionó que a través de esta presentación, "queríamos saludar a todas las personas que nos han protegido y estado con nosotros todo este tiempo, y dar las gracias a quienes han amado y pasado tiempo con 2NE1 durante los últimos 13 años".

Desde que se separaron en noviembre de 2016, CL, Dara, Bom y Minzy han llevado a cabo proyectos en solitario y en varias ocasiones, han expresado sus deseos de volver a grabar música como 2NE1.