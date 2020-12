¿De qué trata "La difícil" de Bad Bunny, una de las canciones favoritas de Barack Obama?

Barack Obama, ex Presidente de Estados Unidos, compartió en sus redes sociales su tradicional lista de canciones favoritas del año. Este 2020 uno de sus temas musicales preferidos fue "La difícil" del reguetonero puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. Aunque la lista de canciones del esposo de Michelle Obama está compuesta en su mayoría por artistas anglos, como Dua Lipa, Travis Scott y Mac Miller, sobresalió el nombre del cantante latino.

"Estas son algunas de mis canciones favoritas del año. Como de costumbre, tuve una valiosa consulta de nuestro gurú de la música familiar, Sasha, para armar esto. Espero que encuentres una canción nueva o dos para escuchar", manifestó Barack Obama.

"La difícil" fue el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio "YHLQMDLG (Yo hago lo que me de la gana)", uno de los tres álbumes que Bad Bunny lanzó en este 2020. En esta canción que tanto le ha gustado al Presidente número 44 de los Estados Unidos, el reguetonero de 26 años de edad, aborda la temática de una mujer con cero interés en ser "atada" después de una mala relación amorosa.

"Se hace la que no quiere pero llama de madrugada, terminaste sin ropa otra ve', pidiendo que te tocara. Se hace la difícil, pero se va, anda con la' amigas siempre arrebatá', pidiendo que le llegue, que a ella me entregue, pidiendo que le llegue, aunque a vece' me niegue", canta el "conejito malo" en dicho tema musical. (El reguetonero boricua Bad Bunny "la rompe" en grande junto a Snoop Dogg).

Estas son las otras canciones favoritas de Barack Obama de este 2020:

Savage Remix - Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

Love is the king - Jeff Tweedy

Franchise - TravisScott ft. Young Thing & M.I.A

Nada - Lido Pimienta ft. Li Saumet

Can't do much - Waxahatchee

The Bigger Picture - Lil Baby

Ghost - Bruce Springsteen

Levitating - Dua Lipa ft. DaBaby

The Climb Back - J. Cole

Repeat - J Hus ft. Koffee

Damage - H.E.R.

Goodby Jimmy Reed - Bob Dylan

Summer 2020 - Jhené Aiko

Brave - Ruston Kelly

Uwrongo (edit) - Prince Kaybee, Shimza, Black Motion y Ami Faku

Better Distractions - Faye Webster

Lemonade - Internet Money ft. Don Toliver, Gunna y NAV

Blue World - Mac Miller

Cut Em In - Anderson. Paack ft. Rick Ross

Starting Over - Chris Stapleton

Mecca - Spillage Village, JID, y EARTHGANG

Essence - WizKid ft. Tems

All My Girls Like To Fight - Hope Tala

Kyoto - Phoebe Bridgers

Sun Came Out - Gunna

Remember where you are - Jessie Ware

4 My PPL - Goodie Mob

Distance - Yebba

One Life, Might Live - Little Simz

Por otra parte, Bad Bunny alcanzó el #1 del Billboard 200 Chart con "El último tour del mundo", álbum que lanzó a fines de noviembre pasado. El reguetonero originario de Almirante Sur, Puerto Rico hizo historia, ya que este disco es el primero en español en alcanzar el número uno en los 64 años de historia de la lista Billboard 200.

"Este álbum es para todos los que aman la música como yo, para los que no se limitan, los que viven sin importar lo que digan los demás. Este álbum es para gente especial que conectan conmigo, gracias, gracias, gracias", manifestó Benito Antonio.