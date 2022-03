¿De qué trata "MANIAC", nueva canción de Stray Kids y un himno para las nuevas generaciones?

Podrá ser todo, menos ordinaria. La banda surcoreana Stray Kids le está demostrando a la industria musical de lo que están hechos y todo el potencial artístico que poseen. En su sexto EP, al cual nombraron "ODDINARY", se incluye la canción "MANIAC" (en español, "Maníaco"), un tema en verdad enérgico y poderoso, muy extraordinario.

"MANIAC" fue escrita y compuesta por Bang Chan, Changbin y Han, integrantes de Stray Kids (a su vez conforman el trío de hip-hop 3RACHA), junto con el productor VERSACHOI. Podemos describir esta canción como un himno para las nuevas generaciones, para las "personas extrañas", quienes rompen las normas y expectativas sociales "ordinarias", establecidas por el mundo.

"MANIAC" transmite el siguiente mensaje: "no te quedes atrapado en el marco establecido por el mundo y revela tu verdadero yo".

En una conferencia de prensa online que llevó a cabo Stray Kids, con motivo del lanzamiento de su EP "ODDINARY", el rapero, compositor y productor Han explicó sobre la canción, haberla creado después de inspirarse en la vida cotidiana de las personas.

Creo que cada persona tiene una cierta singularidad dentro de ellos que es diferente de los demás, hicimos esto con la esperanza de que las personas se muestren a los demás, con el contenido de su corazón.

Asimismo, en un comunicado emitido por JYP Entertainment tras el lanzamiento de "ODDINARY", los "niños perdidos" expresaron que "MANIAC" es una canción que muestra al mundo "nuestro propio lado 'maníaco', no de acuerdo con la forma de vida ordinaria y simple establecida por el mundo.

"Esta es una canción en la que puedes sentir la atmósfera más madura y la moderación completada con energía condensada, yendo más allá de los encantos mostrados anteriormente, ahora conoces al nuevo Stray Kids".

Stray Kids en la conferencia de prensa online, previo al lanzamiento de "ODDINARY". Foto: JYP Entertainment

Letra en español de "MANIAC", canción de Stray Kids

Relájense gente

Dejen de pretender ser normales

Todas sus sonrisas lucen extrañas

Cuando se abre la cerradura, todos somos iguales

Tus ojos no pueden engañarme

Mi verdadero yo ha sido liberado

Estoy recuperando mis sentidos

Luego de haber parpadeado una vez, vuelve

Nuevamente, nos disfrazamos de lo que la sociedad considera ‘normal’

Atraviesa, mi mente explota

Guarda mi mente en una copia de seguridad

Un prototipo, pero por dentro siempre soy un monstruo raro

La amabilidad ya paso de moda, ahora está podrida

Puedes criticarme tanto como quieras, igual los ignoraré

Explota

Te equivocas si crees que solo soy puro e inocente

La gente confunde mi buena voluntad con su ‘derecho’, tóxico

Eso me vuelve loco, aviso

Maníaco

Me vuelve loco, como si me hiciera falta un tornillo, maníaco

Dando vueltas, me volveré loco

Maníaco, camino como Frankenstein

Maníaco, maníaco

Maníaco

Riéndome como si me hiciera falta un tornillo, maníaco

(No puedes detener el humo)

Dando vueltas, me volveré loco (espeso como la niebla)

Maníaco, un grupo lleno de maníacos (somos maníacos)

Maníaco, maníaco

Como la costura de un muñeco roto

Eventualmente, expondrás tu verdadero ser

En esta vida nada es fácil

No es 'vive', es 'sopórtalo', sí

Relájense gente

Dejen de pretender ser normales

Todas sus sonrisas forzadas

Cuando se abre la cerradura, todos somos iguales

Tus ojos no pueden engañarme

La calle por la que camino está completamente minada

Como un volcán inactivo, nunca se sabe cuándo explotará todo

Nunca se sabe cuándo cambiarán los vientos tranquilos

Todos viven escondiéndose, como un tornado sellado

Explota

Te equivocas si crees que solo soy puro e inocente

La gente confunde mi buena voluntad con su 'derecho', tóxico

Eso me vuelve loco, aviso

Maníaco

Me vuelve loco, como si me hiciera falta un tornillo, maníaco

Dando vueltas, me volveré loco

Maníaco, camino como Frankenstein

Maníaco, maníaco

Maníaco

Riéndome como si me hiciera falta un tornillo, maníaco

(No puedes detener el humo)

Dando vueltas, me volveré loco (espeso como la niebla)

Maníaco, un grupo lleno de maníacos (somos maníacos)

Maníaco, maníaco

Mirada de lunático

Me volví sensible

Envolví mis sentidos con un bonito papel para mantenerlos encerrados

A medida que pase el tiempo, eventualmente se revelará

Mi verdadero ser escondido dentro de mí, sí

Maníaco

Maníaco (maníaco)

Maníaco

Maníaco, maníaco

No puedes detener este sentimiento

Maníaco

Riéndome como si me hiciera falta un tornillo (no puedes parar el humo)

Dando vueltas, me volveré loco (espeso como la niebla)

Maníaco, un grupo lleno de maníacos (somos maníacos)

Maníaco, maníaco

Por otra parte, con respecto al mini álbum "ODDINARY", el rapero, productor y compositor Bang Chan, líder de Stray Kids, externó en la conferencia de prensa: "las personas normales como nosotros tenemos algo extraño sobre nosotros mismos, captura el mensaje 'lo extraño pronto será normal'".

El título del EP combina las dos palabras en inglés "odd" y "ordinary", que significan "extraño" y "ordinario", respectivamente. En otras palabras, "lo extraño es lo ordinario".