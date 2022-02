¿De qué trata Marry Me, la película protagonizada por Jennifer López, Maluma y Owen Wilson?

Marry Me marca el debut de Maluma como actor en la gran pantalla , aunque recientemente dio voz a un personaje de la película "Encanto" de Disney, es la primera vez que el actor colombiano se sumerge por completo en un papel y se vuelve un personaje importante para la trama de una historia.

De acuerdo con su sinopsis en Internet, Marry Me cuenta la historia de una estrella del pop de nombre Katalina "Kat" Valdez ( Jennifer López ) que se entera que su prometido (Bastian, interpretado por Maluma) la engaña a tan sólo momentos de su gran boda, así que decide con un completo desconocido (Charlie Gilberto, interpretado por Owen Wilson) en el público de uno de sus conciertos, sin saber que esto haría que su vida cambiara para siempre.

Estados Unidos.- Uno de los títulos que está liderando en las carteleras de cine es " Marry Me " o "Cásate conmigo", una película estadounidense de comedia dramática y romance musical dirigida por Kat Coiro, asara en la novela gráfica del mismo nombre escrita por Bobby Crosby.

Gilberto Coronel Periodista Web

