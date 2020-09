¿De qué trata "Palazuelos Mi Rey", el controvertido reality de Roberto Palazuelos?

Recientemente se estrenó en Comedy Central el reality show de la cadena MTV "Palazuelos Mi Rey", protagonizado por Roberto Palazuelos conocido como "El diamante negro". La primera temporada conta de 12 capítulos y durante estos, la audiencia podrá ver al actor y empresario de 53 años de edad y originario de Acapulco, Guerrero, manejar su imperio hotelero, consolidar la construcción de su quinto hotel en Tulum y educar a su hijo, Roberto Palazuelos Jr., para algún día heredarle su imperio.

¿De qué trata "Palazuelos Mi Rey"? El reality show muestra una cara del actor Roberto Palazuelos nunca antes vista. Anteriormente el empresario explicó que esta producción de MTV le representó un gran reto porque nunca había participado en un proyecto de este tipo, pues estaba acostumbrado a trabajar bajo un libreto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el reality prácticamente no hay acción y no hay corte entonces estos (los camarógrafos) entran con la cámara y agárrate.

Asimismo Roberto Palazuelos manifestó que otro tema que le parecio muy difícil fue trabajar con mucha gente "que son parte de mi vida pero que no son profesionales de la televisión, te mataban la luz, se te ponían enfrente, ponían las pompas enfrente de la cámara".

Roberto Palazuelos ha ganado más seguidores en América Latina con su reality show. Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux

Consideró que lo que más complicado ha sido exponer su vida al público más que lo se pudiera decir de él en las redes sociales, porque eso le obligará a aumentar las medidas de seguridad para sí mismo y para su familia. "Me preocupa exponer quién soy, porque si se sabía pero ahora lo van a ver bien y eso me pone en una situación en la que voy a tener que redoblar mi seguridad. Nunca había expuesto a mi hijo de esta manera y ahora lo voy a tener que cuidar más". A lo largo de la primera temporada, se verá a Roberto Palazuelos interactuar con su familia y amigos dejando entrever que no es un "junior", sino que ha "construido un imperio con su trabajo, es aspiracional, si yo puedo por qué ellos (el público) no".

Estas son algunas de las frases de Roberto Palazuelos durante la primera temporada de "Palazuelos Mi Rey":

"Ya me salió hasta hernia de cargar con tanto éxito".

"Si de 10 mujeres cuatro te batean, seis pegan".

"Sé más open mind, hay que ser más europeos".

Durante su reality show, Roberto Palazuelo enseña a sus seguidores cómo ser un mirrey de verdad, resaltando que un mirrey de verdad no se hace, sino que se nace. De acuerdo con el actor, para no ser un mirrey wannabe primero que nada tienes que tener clase y educación. "Es importante también ser discreto, tratar bien a los demás, estar bien vestido, lo sencillo es lo mejor. Ser caballeroso, elocuente y tener buenos modales también es fundamental, pero lo más importante que debe evitar un verdadero mirrey a toda costa es hablar de dinero. ¿Te quedó claro?".

¿Habrá una segunda temporada de "Palazuelos Mi Rey"? En abril pasado en una entrevista live streaming para Quién, Roberto Palazuelos señaló que depende de un buen arreglo económico, pues asegura que aunque cobró muy bien, les dio muchas cosas gratis a la producción como la grabación en mansiones, autos, aviones privados y yates, lo que redujo considerablemente el costo de producción, además, señaló que pedirá un aumento en sus honorarios.

También te puede interesar:

Así quedó el hotel de Roberto Palazuelos después de que le cayó un rayo

Ella es la exesposa de Roberto Palazuelos que pocos conocen

Roberto Palazuelos arma fiesta en el carnaval de Progreso