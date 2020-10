¿De qué trata Rebecca, el drama siniestro de romance de Netflix, protagonizada por Lily James y Armie Hamer?

A partir de este miércoles 21 de octubre, está disponible en la plataforma Netflix la película "Rebecca", bajo la dirección del cineasta y guionista inglés Ben Wheatley. La película es una adaptación inspirada en la novela homónima de la esritora británica Daphne Du Maurier, que fue publicada en 1938 y ese mismo año ganó el premio National Book Award a Novela Favorita del Año.

Cabe mencionar que la novela "Rebecca" de Daphne Du Maurier, en el 2003 ocupó el puesto número 14 de la lista de The Big Read de UK Survey y en 2017, fue incluida entre las 50 mejores novelas de los últimos 225 años. Varias de sus otras novelas también han sido adaptadas para la pantalla grande, incluyendo "Jamaica Inn", "Frenchman's creek", "Hungry Hill" y "My cousin Rachel". La película de Alfred Hitchcock "The birds" (1963) se basa en el tratamiento de uno de sus cuentos, igual que la película "Do not look now" (1973), de Nicolas Roeg. La escritora a menudo afirmaba que las únicas versiones fílmicas de sus cuentos que le gustaban, eran estas dos.

Portada de la novela de Daphne Du Maurier.

Sinopsis de "Rebecca", nueva adaptación ya disponible en Netfllix

Tras un tórrido romance, una joven ingenua se casa con un viudo apuesto y adinerado, pero al mudarse con él a su majestuosa residencia en la costa de Inglaterra, se encuentra con que el fantasma de su difunta primera esposa, Rebecca, sigue demasiado presente en cada rincón.

Esta cautivante adaptación de la clásica novela gótica de Daphne Du Maurier, está protagonizada por Armie Hammer, Lily James y Kristin Scott Thomas. "Rebecca" se estrenó en cines británicos selectos el pasado 16 de octubre de 2020 y digitalmente en el "gigante del streaming" a nivel mundial este 21 de octubre.

¿Cuál es el elenco de la película "Rebecca"?

Lily James como la "Sra. De Winter".

como la "Sra. De Winter". Armie Hammer como "Maxim de Winter".

como "Maxim de Winter". Kristin Scott Thomas como la "Sra. Danvers".

Tom Goodman-Hill como "Frank Crawley".

Keeley Hawes como "Beatrice Lacy".

Sam Riley como "Jack Favell".

Ann Dowd como la "Sra. Van Hopper".

Ben Crompton como "Hebert Duvall".

Mark Lewis Jones como "el inspector Welch".

Jane Lapotaire como "la abuela".

Ashleigh Reynolds como "Robert".

La adaptación de Ben Wheatley de la novela Daphne Du Maurier, no es la primera que se lleva a cabo para la pantalla grande. En 1940 el cineasta británico (nacionalizado estadounidense) Alfred Hitchcock, hizo la primera adaptación cinematográfica de este libro y recibió 11 nominaciones a los Premios Oscar, ganando solo dos de estas estatuillas: Mejor película y Mejor película en blanco y negro.

Sobre esta nueva adaptación protagonizada por Armie Hammer, Lily James y Kristin Scott Thomas, críticos de "Rotten Tomatoes" manifestaron: "la nueva versión de 'Rebecca' de Ben Wheatley es deslumbrante de contemplar, pero nunca llega al corazón del material original clásico, o realmente justifica su propia existencia".

Algunos de los comentarios por parte de la audiencia son, "no tiene malas intenciones este remake de 'Rebecca' pero al igual que para la nueva señora de Winter, la presencia de la difunta es pesada y alargada, hasta perderse en las sombras de Manderley. Netflix estrena una tv movie de tan buena factura como prescindible e innecesaria", "la críticas a la nueva versión de 'Rebecca' de Ben Wheatley no están siendo muy buenas; en Amazon han subido la versión de Alfred Hitchcock para forzar el debate: ¿es necesario juzgar la nueva versión comparándola con la de 1940?", "acabo de recibir un correo electrónico de Netflix sobre 'Rebecca', ¿alguien más jadeó emocionado?" y muchos más.