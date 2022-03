¿De qué trata "Ring Ding Dong" de SHINee, conocida como la "canción prohibida en Suneung"?

La segunda generación del K-Pop está integrada por extraordinarias agrupaciones que marcaron un antes y un después, en la llamada ola coreana (Hallyu), que hace referencia al aumento de la popularidad a nivel global de la cultura contemporánea de Corea del Sur, desde mediados de la década de los 90's. Una de estas bandas musicales es SHINee, que debutó en el 2008 con cinco integrantes: Onew, Taemin, Jonghyun, Minho y Key.

A lo largo de su fascinante trayectoria artística, han lanzado grandes éxitos como "View", "Replay", "Lucifer", "Sherlock", "Excuse me miss" o "Don't call me". Sin duda alguna, una de las canciones más representativas de SHINee es "Ring Ding Dong", conocida por su "gancho" repetitivo y pegadizo, prohibida durante el periodo del Suneung.

"Ring Ding Dong" es el sencillo principal de "2009, Year of Us", el tercer EP que lanzó la boyband surcoreana en octubre de 2009. La canción fue creada por el cantautor y productor Yoo Young-jin, originario de Gochang, Corea del Sur, y quien también se desempeña como entrenador vocal de SM Entertainment, la agencia que lanzó y representa a SHINee.

Dicho tema musical, muy distinto a lo que los Idols habían mostrado desde sus inicios, es una canción afro-electro que combina el ritmo de los tambores congos africanos, con el sonido de un sintetizador electrónico. La letra hace referencia a ese momento cuando te enamoras de alguien inconscientemente de alguien.

"Nena, estoy enamorado de ti, ¿por qué me haces esto? No retrocedas, diciendo que tienes miedo, solo confía en mí, mi señorita", dice el principio de la canción, que se convirtió en el segundo sencillo más vendido de la agrupación en Corea del Sur.

La boyband SHINee fue lanzada por la agencia SM Entertainment.

De acuerdo con el compositor Yoo Young-jin, la frase "ring ding dong", que se repite numerosas veces a lo largo de la canción, es una expresión caricaturesca para una campana que suena en la cabeza de alguien, al momento de enamorarse. Otra parte de la letra dice:

Cuando te vi por primera vez,

mis ojos se iluminaron.

y campanas sonaron en mi cabeza

mírame, quizás no sea genial,

simpático o algo de lo que te guste

pero soy un decente chico malo

Eres como una mariposa

porque eres tan delicada y frágil

me enamoré de ti

necesito tenerte a mi lado

No te preocupes más, ya no más

solo tienes que confiar en mi

me gustas mucho

y no puedo dejarte ir

"Ring Ding Dong", la canción prohibida durante el Test de Aptitud Escolar Universitaria

Aunque es muy buen tema musical, divertido y lleno de ese potencial artístico que ha caracterizado a la banda desde su debut, también es conocida como la "canción prohibida en Suneung", el Test de Aptitud Escolar Universitaria, mejor conocido por el acrónimo Suneung o las siglas CSAT, que se trata de la prueba estandarizada de acceso a la universidad en Corea del Sur.

Cabe mencionar que si un estudiante desea acceder a la universidad, es necesario aprobar el Suneung y de acuerdo con la calificación obtenida, podrá escoger la carrera universitaria con límite de plazas que quiera cursar, en una institución determinada.

Las autoridades de educación de aquel país asiático y expertos en la materia, señalan que "Ring Ding Dong" de SHINee es tan pegadiza, que si un estudiante la tiene "atorada" en la cabeza durante un examen, pueden olvidar todo lo que estudiaron. Es por eso que está "prohibida" durante el tiempo de estudio previo y durante el día del Test de Aptitud Escolar Universitaria.

"Me recuerda la historia de como una estudiante tomó un taxi rumbo al examen y alguien en la radio puso 'Ring Ding Dong', se le quedó en la cabeza tanto, que le arruinó su examen de inglés", comentó una persona a un medio de comunicación surcoreano.

Y mientras los Idols expresan ese sentir al enamorarse, con letras como: "nena, puedes detener mi corazón, eres tan bonita, no puedo soportarlo, no necesito nada más, ¿qué pasa conmigo?", la canción puede resultar perjudicial para los aspirantes a una universidad.

Leer más: Onew, líder de SHINee, engalana el OST de "Las inclemencias del amor", con la balada "Mind warning"

Por otra parte, el MV "Ring Ding Dong", fue el primero de SHINee en superar los 100 millones de reproducciones en YouTube.