¿De qué trata "With You" con Jimin de BTS y Ha Sung Woon, para el OST de "Our Blues"?

Ya está disponible en plataformas digitales la canción "With you", la cual es interpretada por los cantantes surcoreanos Ha Sung Woon y Jimin de BTS, quienes tienen una cercana amistad. Esta esperada colaboración musical forma parte del OST del drama "Our Blues", protagonizada por varios actores como Lee Byung-hun, Shin Min-a, Cha Seung-won, Han Ji-min y Lee Jung-eun.

Esta hermosa balada en inglés, habla sobre quedarse con esa persona amada para siempre, para juntos superar todo obstáculo que se presente en el camino.

Song Dong Woon, el productor de "With you", comentó previo lanzamiento de la colaboración entre Jimin y Ha Sung Woon, que después de buscar entre numerosas canciones que encajarían con las voces de Idols, así como con la historia de la serie, "pudimos terminar de grabar una canción que encaja mucho con el drama".

Cabe mencionar que el productor musical Song Dong Woon, ha trabajado en muchas exitosas canciones para las bandas sonoras de diversos K-Dramas, como "Hotel del luna" y "Descendientes del sol". También produjo el OST de "Goblin", incluyendo el tema "I will go to you like the first snow" de Ailee, "Stay with me" de Chanyeol y Punch, "Beautiful" de Crush, "I miss you" de Soyou y más.

Por su parte, Yamyam Entertainment, la productora del OST de "Our Blues", mencionó mediante un comunicado: "la dulce voz de Jimin y la encantadora y atractiva voz de Ha Sung Woon, permitieron que esta canción brillara aún más, e hicieron la canción más hermosa con su fantástica armonía".

Letra en español de "With you", cantada por Jimin de BTS y Ha Sung Woon

Quiero estar contigo

y quiero quedarme contigo

al igual que las estrellas brillantes

estás brillando una vez más

aquí a tu lado, sigo siendo

caminando donde quiera que vayas

vivirás para siempre en mí

respirando profundamente, dentro de mí

solo tómalo todo

No soy nada sin tu amor

prometo que nunca dejaré tu amor

mi corazón está golpeando la causa de ti

por siempre y siempre y siempre

solo tú puedes tomar mi corazón

querido mi amor, amor, amor

quiero quedarme contigo

Los recuerdos siempre están aquí en la sala llamada el corazón

lleno de conversaciones contigo

ni siquiera sé cuándo fue

quiero contarles todas mis historias

Solo tómalo todo

no soy nada sin tu amor

prometo que nunca dejaré tu amor

mi corazón está golpeando la causa de ti

por siempre y siempre y siempre

solo tú puedes tomar mi corazón

querido mi amor, amor, amor

quiero mantenerme desgarrando mi corazón

Ahora estoy en la oscuridad

nos reuniremos en nuestros sueños

rompiendo mi corazón

Aquí estamos separados

quiero quedarme cerca de ti

¿De qué trata el drama "Our Blues" y dónde puedo verlo?

"Our Blues", en Latinoamérica "Nuestro horizonte azul", es descrita como una serie colectiva, con diversos personajes principales en ocho historias relacionadas; el número de episodios será diferente para cada personaje. De acuerdo con la sinopsis:

"El amor es dulce y amargo, y la vida está llena de altibajos, en estas historias sobre un grupo de personas que habitan y trabajan en la ajetreada isla de Jeju".

El drama tuvo su estreno el pasado 9 de abril en el canal tvN, con dos capítulos de estreno cada semana (los días sábado y domingo). Estará disponible en Netflix México el próximo 21 de mayo.

Cabe recordar que en meses atrás, otros de los integrantes de la extraordinaria agrupación BTS, participando en bandas sonoras para unos dramas: Jin lanzó el tema "Yours" para "Jirisan" y V, la balada "Christmas Tree" para "Our Beloved Summer", protagonizada por su entrañable amigo Choi Woo Shik, miembro del Wooga Squad.

Por otra parte, "With you", a cargo de Jimin y Ha Sung Woon, tuvo una muy buena acogida. En menos de cinco horas de haber sido lanzada, se posicionó en el #1 de las listas de iTunes Top Songs en 100 regiones diferentes, lo que la convirtió en la canción más rápida en lograr la hazaña. Este récord lo tenía "Dynamite" de BTS, que alcanzó el hito en ocho horas.