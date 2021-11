¿De qué trata el B-Side "Telepathy" de BTS, canción compuesta por Suga en solo 30 minutos?

Asimismo el miembro de BTS , compositor y productor de muchas de las canciones de la banda, manifestó que "la canción casi se escribió sola, las tendencias del pop y el hip-hop en estos días cruzan los límites entre la voz y el rap, me gusta esta tendencia".

Incluso si no estoy a tu lado

Incluso si no estás a mi lado

No tan rápido y no tan lento

Oh, puedo ser alguien en quien puedes apoyarte como lo fuiste para mí

Mis ojos no tienen lagañas por dormir, ellos están llenos de ti

Como un espejo, me veo en ti

Incluso si no estoy a tu lado

Incluso si no estás a mi lado

No te duele nada, ¿verdad?

A través de las canciones de su quinto álbum de estudio "BE" , los Idols RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, expresaron sus sentimientos ante lo que experimentaron como personas y artistas, ante el "encierro" el Covid-19 .

En una entrevista que Bangtan tuvo para Zach Sang Show, el rapero Suga (también conocido por su alter ego Agust D), externó haber escrito la canción en mención en el 2020, cuando creía que la pandemia terminaría muy rápido, pero al no suceder así, tuvo un nuevo significado personal para él.

Min Yoongi , mejor conocido como Suga , es un rapero, productor musical, compositor, modelo y bailarín de 28 años de edad y originario de Daegu, Corea del Sur . El integrante de BTS , al igual que sus amigos, es un artista en toda la extensión de la palabra, con la capacidad de componer extraordinarias canciones en solo 30 minutos, como sucedió con "Telepathy" , uno de los B-Side del álbum "BE" .

