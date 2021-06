¿De qué trata el K-drama "Nevertheless" con Song Kang, protagonista de "Navillera" y "Love Alarm"?

"El Tío Netflix" complace los gustos de sus millones de suscriptores; para todos los amantes de los K-Dramas y en especial para los fans del actor surcoreano Song Kang, ya está disponible en Netflix Latinoamérica la serie "Nevertheless", basada en el webtoon "I Know But" de Jung Seo.

"Nevertheless", protagonizada por los actores surcoreanos Song Kang y Han So-hee, está siendo transmitida a través del canal de televisión JTBC y Netflix.

Este K-Drama cuenta la historia de un romance entre un hombre que está molesto con las relaciones, pero le gusta coquetear y una mujer que quiere tener una cita, pero no cree en el amor.

Song Kang interpreta a "Park Jae-eon", un joven amigable y alegre que aunque cree que las citas son una pérdida de tiempo, le gusta ser un Don Juan pero sin dejarse llevar por las emociones. Cuando conocer a "Yoo Na-bi", personaje de la actriz Han So-hee, todo cambia.

Ella es no confía en el amor después de tener una experiencia cruel y amarga con su primer amor, pero al conocer a "Park Jae-eon", acepta el desafío de abrir su corazón una vez más, temiendo que vuelve a salir lastimada.

"Park Jae-eon" y "Yoo Na-bi" romperán las barreras que habían creado alrededor de ellos mismos. El K-Drama "Nevertheless" está conformado por 10 capítulos; cada semana será estrenado un episodio.

El actor surcoreano Song Kang de 27 años de edad, es una de las estrellas en ascenso; anteriormente pudimos disfrutar de sus dotes actorales al protagonizar los K-Dramas "Love Alarm", "Sweet home" y "Navillera". Recientemente se dio a conocer que se unió al elenco de la serie "Cruel story of office romance", la cual será estrenada a principios de 2022.

