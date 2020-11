¿De qué trata la nueva canción de Billie Eilish, "Therefore i am"?

Billie Eilish aprovechó los meses de confinamiento social debido a la pandemia, para trabajar junto a su hermano Finneas O'Connell en lo que será su segundo álbum de larga duración. La cantautora estadounidense lanzó un adelanto de su esperado álbum; se trata de la canción "Therefore i am (Por lo tanto yo soy)", un adictivo hip-hop en el que ha vuelto a los sonidos electrónicos y a las melodías oscuras con las que conquistó a millones de personas en su debut.

"Therefore i am" fue lanzada junto a un video musical donde Billie Eilish pasea sola por un centro comercial de Los Ángeles completamente vacío, el mismo en el que acostumbraba a verse con sus amigos años atrás. La canción parece tener una inspiración filosófica desde el propio título hasta su portada, en la que un busto blanco de estilo clásico se rompe en referencia a René Descartes (filósofo y matemático francés), autor del famoso "pienso, luego existo".

En sus redes sociales Billie Eilish expresó: "estoy muy nerviosa por este tema", mientras su hermano y productor Finneas, afirmó: "queda mal que lo diga yo pero este tema es una pasada". Al principio de su nueva canción "Therefore i am", la joven intérprete dice:

No soy tu amiga ni nada, maldita sea, piensas que eres el hombre. Pienso, luego existo. Para, ¿de qué diablos estás hablando? Saca mi bonito nombre fuera de tu boca, no somos iguales, con o sin. No hables de mí como si supieras cómo me siento, la cima del mundo, pero tu mundo no es real, tu mundo es un ideal.

En otra parte de su nuevo tema Billie Eilish canta, "no quiero presionar para poner tu nombre junto al mío, estamos en diferentes líneas, así que quiero ser lo suficientemente amable, ellos no se enteran que dije una mentira, porque odio encontrar artículos. Preferiría que no tuvieras nada destacable, tengo muchas entrevistas, cuando dicen tu nombre, actúo confundida".

Este verano Billie Eilish estrenó "My future", un tema compuesto íntegramente durante el confinamiento en que dejaba a un lado su vertiente más electrónica y apostaba por un sonido más orgánico, que al inicio parece una balada a piano y hacia la mitad despierta con ritmos más próximos al R&B con cadencia entre el funk y el jazz.

A principios de este año lanzó "No time to die", la banda sonora para la próxima película de James Bond, que no ha podido estrenarse por el coronavirus y que tomaba el relevo a "Everything i wanted", lanzado a finales de 2019. Cabe mencionar que en la pasada entrega de los Premios Grammy 2020, Billie Eilish hizo historia al ganar con 18 años de edad recién cumplidos, las cuatro categorías más importantes de estos premios:

Mejor nuevo artista.

Disco del año.

Canción del año.

Grabación del año.

También fue una de las celebridades invitadas de los Premios Oscar 2020 para llevar a cabo un show musical y fue uno de los apoyos públicos más sonados, de la campaña del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

En una entrevista que Billie tuvo en el Tonight Show de Jimmy Fallon, confirmó que había estado trabajando junto a su hermano Finneas O'Connell en estos meses de confinamiento social, en lo que será su segundo álbum, tras el colosal éxito global de su disco "When we all fall asleep, where do we go? (¿Cuándo todos nos quedamos dormidos, a dónde vamos?)".