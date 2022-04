¿De qué trata y cuándo se estrena el K-Drama "Our Blues", donde Jimin de BTS participa en el OST?

Los amantes de los K-Dramas, sobre todo el ARMY de BTS, esperan con ansias el estreno de "Our Blues", una serie surcoreana en la que el cantante Jimin, uno de los integrantes de BTS, estará a cargo de la canción principal del OST. Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre el tema musical que interpretará el "baby mochi".

El drama fue escrito por Noh Hee Kyung, una reconocida guionista surcoreana y aclamada por la crítica especializada, quien ha tenido gran éxito anteriormente con series como "That winter, the wind blows", "It's okay, that's love", "Dear my friends" y "Live". Es protagonizada por los actores Lee Byung-hun, Shin Min-a, Cha Seung-won, Han Ji-min y Lee Jung-eun.

De acuerdo con la sinopsis, varias historias de vida se desarrollarán en la cálida isla de Jeju (la de mayor tamaño de Corea del Sur). "Our Blues" es descrita como una serie colectiva, con diversos personajes principales en ocho historias relacionadas; el número de episodios será diferente para cada personaje.

"El amor es dulce y amargo, y la vida está llena de altibajos, en estas historias sobre un grupo de personas que habitan y trabajan en la ajetreada isla de Jeju".

El elenco de la serie surcoreana "Our Blues".

Cabe mencionar, que el drama "Our Blues" se estrenará el próximo 9 de abril de este 2022, en el canal tvN, con dos capítulos de estreno cada semana (los días sábado y domingo). La serie también estará disponible en la misma fecha a través de la plataforma Netflix, en algunas regiones del mundo.

Se desconoce que si el K-Drama estará disponible en Netflix México en esa fecha o cuando haya finalizado en países como Corea del Sur, como suele ocurrir por lo general.

Así son los personajes de la serie "Our Blues"

Lee Dong Seok (personaje del actor Lee Byung-hun) nació en un pequeño pueblo de la isla de Jeju; ahora vende cosas de su camión en la isla, no es un hombre sofisticado y se involucra con Min Sun Ah (interpretado por Shin Min-a), quien acaba de mudarse a la isla. Tiene su propia historia que nadie conoce.

Choi Han Soo (Cha Seung-won) regresa a su tierra natal; es un perfecto hombre de ciudad. Se encuentra con su primer amor Jung Eun Hee (Lee Jung-eun). Dirige una tienda de pesca en la isla, es amigo de Go Mi Ran (Uhm Jung-hwa), quien también regresó a Jeju, ya que estaba cansada de la dura vida en la ciudad.

Las historias de los personajes de "Our Blues" estarán relacionadas entre sí.

Lee Young Ok (personaje de la actriz Han Ji-min), se muda a la isla y ha sido buceadora durante el último año. Es una persona brillante, pero muchos rumores la siguen. Conoce a Park Jung Joon (Kim Woo-bin), quien es capitán de barco, un hombre de buen corazón y busca una mujer que no se vaya de Jeju. Se enamora de ella.

Kang Ok Dong (Kim Hye-ja), mamá de Lee Dong Seok, una madre franca que parece amable con los demás, pero que no lo es con su hijo. Hyeon Cheon Hee (Go Doo-shim), una comerciante que ha trabajado durante más de 60 años, y varios personajes más.

Con respecto a la canción de Jimin de BTS para el OST de "Our Blues", Yamyam Entertainment, la compañía productora a cargo de la banda sonora del drama en mención, informó mediante un comunicado:

"Jimin participará como cantante de banda sonora para el nuevo drama de tvN, 'Our Blues'. Debido a que Jimin, del grupo de clase mundial BTS, se unirá a nosotros, energizaremos el drama con una canción de banda sonora que armoniza bien con el flujo de la historia".