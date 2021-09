¿De qué trata y cuándo se grabó "My Universe", colaboración entre BTS y Coldplay?

Será el próximo 24 de septiembre cuando podremos deleitarnos con la colaboración musical entre BTS y Coldplay. La banda británica de pop rock y rock alternativo, conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, dio a conocer el lanzamiento de "My Universe" con la agrupación surcoreana BTS. Este tema musical forma parte de "Music of the Spheres", el noveno álbum de estudio de la banda formada en Londres en 1996.

Tras el anuncio de "My Universe" en colaboración con Bangtan Sonyeondan, Chris Martin estuvo como invitado en The Kelly Clarkson Show, donde habló sobre dicha canción y el haber trabajado junto a "Los Príncipes del Pop".

El cantante, compositor y productor musical Chris Martin, manifestó que en Coldplay "no creemos en barreras o separación de algún tipo". Por lo tanto, "My Universe" trata sobre "alguien a quien le han dicho que no puede amar a esta persona o que no puede juntarse con esta raza o que no puede ser gay, cualquiera de esos límites".

Sobre el por qué grabar "My Universe" con la agrupación integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, el vocalista y líder de Coldplay dijo:

Pensamos que sería bueno cantar esto con BTS, porque quizá nadie supondría que estemos juntos y resultó ser una de las experiencias más divertidas, fui a Corea para estar con ellos, fue increíble.

El ARMY y los Coldplayers, fandoms de BTS y Coldplay, se han preguntado cuándo se reunieron Bangtan y Chris Martin en Seúl, Corea del Sur para grabar "My Universe". Recientemente en la cuenta de Twitter usada por "Los chicos a prueba de balas", se publicó una foto de ellos junto a Chris. "Está por llegar", escribió uno de los Idols, en referencia al próximo estreno de la canción.

Al ver esta fotografía grupal, el ARMY se percató que meses atrás el rapero, compositor y productor musical Min Yoongi, mejor conocido como Suga, publicó una selca en Twitter usando la misma playera, con la cual aparece en la foto junto a Chris Martin.

Dicha selca la posteó Yoongi el pasado 18 de abril, cerca de la media noche, al parecer después de haber grabado junto a sus amigos de BTS y Chris Martin. "El clima es agradable", expresó el rapero en aquella publicación en Twitter.

No nos queda la menor duda de que "My Universe" será un rotundo éxito, una colaboración musical que pasará a la historia. En TikTok tanto Coldplay como BTS, dieron a conocer un fragmento de la canción:

Tú, tú eres mi universo y sólo quiero ponerte en primer lugar. Tú, tú eres mi universo y haces que mi corazón se ilumine por dentro.

