¿De qué tratará "Melody", la nueva película animada con Katy Perry?

México. Katy Perry comenzará pronto la filmación de la película Melody, una historia que definen llena de magia, amor y asombro, y sin duda alguna será una de las más esperadas para 2023.

En varios portales de noticias se comparte que Melody, protagonizada por Katy Perry, también se realizará con el propósito de divertir al público y será edificante e inspiradora de autodescubrimiento que celebra la importancia de cumplir los sueños de las personas y creer en sí mismo.

El estudio de animación independiente ZAG se ha asociado con Cross Creek Pictures para producir Melody, una película musical animada creada y dirigida por Jeremy Zag y protagonizada por Katy Perry.

En varios portales de noticias se hace oficial que Katy Perry ya está involucrada en este proyecto que indudablemente será un éxito más en su carrera como actriz y cantante, y es ella junto con Jeremy Zag, fundador y director ejecutivo de ZAG quienes han hecho público el proyecto.

Katy Perry. Foto de Instagram

Melody será dirigida por Julian Zag y Katy Perry co-escribirá e interpretará las canciones del largometraje que será producido por Jeremy Zag, quien es el creador, director y productor del fenómeno mundial Miraculous: Las aventuras de Ladybug.

Sobre la trama de la cinta, se sabe que Melody es una cantante que se enfrentará a la malvada Rose Stellar, una envidiosa, celosa y malvada cantante que quiere destruir a Melody, quien intentará defenderse en todo momento de ella hasta derrotarla con su talento sobre todo.

Katy Perry, de 37 años de edad, originaria de Santa Bárbara, California, USA, y cuyo nombre completo es Katheryn Elizabeth Hudson, es una de las artistas más exitosas puesto que ha logrado vender más de 143 millones de discos en todo el mundo y cuenta con mil millones de reproducciones en Spotify.

En Twitter Katy Perry cuenta con más de 100 millones de seguidores, y según información en su biografía, saltó al estrellato mundial durante 2008 tras dar a conocer los temas I Kissed a Girl y Hot N Cold de su álbum debut One of the Boys.