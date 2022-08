¿De regreso a "Venga la Alegría"? Ingrid Coronado aclara rumores de volver al matutino de TV Azteca

En días recientes, surgió el rumor de que la carismática conductora de televisión Ingrid Coronado, regresaría al programa matutino "Venga la alegría" de TV Azteca, del cual salió hace casi cuatro años, por motivos personales. En aquella ocasión prometió, que tras tomarse un tiempo de descanso, regresaría con nuevos aires a la televisión.

El pasado fin de semana, Ingrid Coronado tuvo una firma de autógrafos de su libro "MujerÓn", en la Ciudad de México. En un encuentro con diversos medios de comunicación, entre varias cosas, habló sobre dicho rumor. Aunque muchos de sus seguidores anhelan verla de nueva cuenta en el matutino de TV Azteca, manifestó que no es verdad que volverá a "Venga la alegría", pues está muy feliz con su programa "Ingrid y Tamara" por MVS Radio, "no lo pienso dejar".

Por otra parte, la ex integrante del grupo musical Garibaldi, mencionó en una entrevista con Marco Antonio Regil, que haber salido de "Venga la alegría", es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida.

En ese momento fue difícil, toda la gente me decía: 'qué estás haciendo, si estás en un lugar privilegiado, cómo lo vas a dejar'. Y sí, era un lugar privilegiado y decidí irme a explorar otros lugares.

Ingrid Coronado, quien fuera esposa del fallecido conductor de televisión Fernando del Solar, recordó su retiro en el Amazonas, en la sierra de Puerto Vallarta, "en un lugar donde no había luz, ni wifi, ni nada, me fui a la India, dije: 'tengo que encontrarme a mí misma en algún lado'".

Fue a fines de noviembre de 2018, cuando Ingrid Coronado sorprendió a sus seguidores, al dar a conocer su salida de "Venga la alegría".

"Debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional, no está siendo una decisión fácil. Debo decir que yo les tengo muchísimo cariño, no solamente a mis compañeros, a mis amigos de producción y staff, sino a todos ustedes que han estado conmigo cada minuto, pero es una pausa necesaria, es algo que decidí hacer, estoy segura de lo que estoy haciendo".

Te recomendamos leer:

Con muchos sentimientos encontrados, Ingrid Coronado externó que al salir del matutino, sería como muchas mujeres que ven el programa, "voy a ser ama de casa, voy a ser mamá, que es algo que no me he permitido desde que nacieron mis hijos, y creo que darme tres meses me parece que es justo, es necesario para mí y estoy segura de que voy a regresar renovada, con más alegría, con más energía".