De reina a reina, Cynthia Rodríguez recibe elogios de Maribel Guardia por su cuerpazo

Para una mujer recibir un elogio o un piropo de parte de la hermosa Maribel Guardia, es todo un cumplido. Así le pasó a la también hermosa Cynthia Rodríguez al compartir una fotografía en su feed de Instagram, donde lució su espectacular y tonificado cuerpazo. En dicha foto la conductora del programa "Venga la Alegría" que se transmite por TV Azteca, luce un diminuto traje de baño color verde.

En su post la novia del cantante Carlos Rivera, abrió su corazón ante sus miles de seguidores, para compartir algunas de las cosas que más añora como ir a la playa o las cosas que más la lastiman, como lo son los comentarios negativos de parte de sus haters. Asimismo hizo unas confesiones personales.

"Sueño con regresar a la playa, tengo una línea de pecas en la nariz, soy disciplinada y a veces me paso de exigente conmigo, tengo buen metabolismo pero también celulitis, amo escaparme con mi novio a donde sea, amo las redes sociales pero a veces me lastiman algunos comentarios, soy sensible pero muy fuerte a la vez, me gusta que me digan Cyn y tengo la mejor familia del mundo ❤️".

La ex participante del reality show musical La Academia, resaltó estar harta de la pandemia ya que ha llorado mucho porque extraña abrazar como antes. Ante estos tiempos complicados, medita todos los días y trata de tener la mejor actitud. "Sonrío y agradezco mucho porque estoy sana y tengo muchos sueños que cumplir aún". (Cynthia Rodríguez y el acuerdo mutuo que tiene con su novio Carlos Rivera).

Al final de su publicación Cynthia Rodríguez señaló que la Navidad y sus películas, son sus favoritas de todo el año: "así soy yo, cuéntame algo sobre ti". En la fotografía que compartió, lo que más resalta a primera vista es su tonificado abdomen, resultado de su disciplina en sus rutinas de ejercicio y su alimentación. "Eres muy linda Cyn, transmites armonía", "cuerpazo", "me gusta tu novio", "eres muy hermosa", "cuerpower", "simplemente humana como todos nosotros", "hermosa por fuera, pero mucho más por dentro", fueron algunos de los comentarios que recibió de parte de sus fans.

Pero sin duda alguna el comentario que más resaltó, fue el que recibió de la mismísima Maribel Guardia, quien a sus 61 años de edad luce de lo más espectacular. "Cuerpazo", fue el piropo que la ex esposa del fallecido cantante Joan Sebastian le escribió en su publicación en Instagram.

Cynthia Rodríguez tiene 2.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @cynoficial

Al recibir este halago de Maribel Guardia, la actriz quien protagonizó en 2018 la telenovela de TV Azteca "Educando a Nina", le respondió: "y tú eres una inspiración Maribel hermosa". Una reina elogiando a otra reina.

Por otra parte, Pati Chapoy dio a conocer recientemente en el programa "Ventaneando", que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera compraron una casa en la colonia Jardines del Pedregal en la Ciudad de México. De acuerdo con la conductora de televisión, Cynthia le mostró las fotos de la casa que adquirió junto a su novio. Actualmente este par de tórtolos viven un departamento chico y aún no tienen fecha de mudarse a su nuevo nidito de amor.