De "rídiculo" y de "payaso" no bajan a Anuel AA por presumir fajos de dinero en estas fotos

Usuarios en redes sociales estallaron en contra de Anuel AA, por presumir los grandes fajos de dinero que tiene en su poder, señalando que el rapero ya perdió su “humildad”.

Sin duda, el rapero y cantante de trap puertoriqueño Anuel AA se ha hecho gran fama y éxito mundial gracias a sus canciones que el público disfruta, y con ello ha logrado incrementar su poder adquisitivo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: El duro mensaje que J Balvin envió a un usuario que lo acusó de "vender su alma" por fama y dinero

Sin embargo, presumir de ello le ha costado varias críticas al ex de Karol G, pues en su Instagram los usuarios se han quejado por una serie de fotos que publicó mostrando grandes fajos de billetes.

En su propia cuenta en la red social, Anuel AA dedicó un mensaje a sus detractores en el pasado, mostrando que hoy en día, con todo el éxito del que goza, ha logrado incrementar cada vez más su enorme fortuna.

La más reciente publicación del rapero lo muestra en diferentes fotografías desde su hogar, la primera de ellas usando un fajo de dinero como si fuera un teléfono, una segunda con los billetes servidos en un plato y él “comiendo” de ellos, y una última lamiendo el enorme montón de billetes de 100 dólares que sostiene en las manos.

“Esto va pa aquel que en algún tiempo se burló”, escribió Anuel AA en la publicación en Instagram, posiblemente refiriéndose a las personas que en algún punto al inicio de su carrera dudaron que llegara hasta el nivel de fama y fortuna que actualmente posee.

Si bien las fotos podrían ser tomadas con humor por muchos, lo cierto es que una gran parte de los usuarios de Instagram no se tomaron con gracia la decisión de Anuel AA de presumir todo el dinero que tiene en su haber.

Los comentarios rápidamente se llenaron de personas pidiendo al puertoriqueño que fuera más humilde y discreto, y que guardara más respeto por aquellas personas que lo admiran y que no cuentan con tantos recursos.

“Que pena que no seas humilde, muriendo no te vas a llevar nada de lo que ahora presumes”, “Tan ridículo como siempre”, “Payaso”, “Aprovecha cuando mueres no te llevas ni las ligas de envolver la plata”, “Un poquito de humildad no te vendría de más, brother”, “Mucho dinero exibiendolo mientras que millones de personas en el mundo mueren de hambre”, escribieron algunos usuarios en los comentarios al reguetonero.

Leer más: ¡José Eduardo Derbez teme cumplir años!; mira su reacción tras cumplir 29

Pese a las críticas, no faltaron quienes aprobaron el que Anuel AA presumiera el dinero que con trabajo y esfuerzo ha ganado, y lo defendían de los malos comentarios.

“Todo ese dinero es con mero trabajo”, “El trabajo y el esfuerzo tiene su recompensa, ¡merecido!”, “El dios del trap”, comentaron algunos fanáticos en la misma publicación.

Suscríbete aquí a Disney Plus.