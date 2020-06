De tal palo, tal astilla. Ellos han heredado gran talento a sus hijos

Han brindado a sus retoños consejos, guía, estabilidad, enseñanzas, amor, valores, y principalmente, mucho talento. En este Día del Padre, queremos celebrar a los miembros del espectáculo local, nacional e internacional con un especial recuento que incluye a figuras de la actuación, conducción y el canto que han sido el pilar de sus hogares, así como una notable fuente de inspiración para sus hijos.

Existen diversas dinastías del medio del entretenimiento que se han dedicado por generaciones a alguna de las vertientes del oficio del show, algunos con mayor éxito, otros en menor escala de reconocimiento, pero eso no demerita su labor. Ejemplos internacionales como el cantante español Julio Iglesias y sus hijos Julio Jr y Enrique quienes han seguido sus pasos como intérpretes. O qué tal Willow y Jaden Smith, retoños del actor estadounidense Will Smith, famoso por la serie El príncipe del rap y la saga de películas Men in black. La primera ha visto en la música su mayor plataforma a la fama, mientras que el segundo inició desde pequeño en la actuación en la cinta En busca de la felicidad, además que ha modelado para prestigiadas firmas.

En el cine. El séptimo arte mexicano es uno de los escaparates que más exhibe las producciones cinematográficas protagonizadas por los Derbez. Vadhir, Aislinn y José Eduardo claramente siguen los pasos de su padre, el comediante, actor y productor Eugenio Derbez. Además, explotan muy bien las redes sociales. A ellos se les ha ido uniendo en redes Aitana, quien consigue miles de likes y reacciones con su carisma en las publicaciones en que su padre la incluye.