De tu piel a mi piel, latente tributo a Valentín Elizalde

Para nosotros, sus fans, es el Gallo de Oro. Para Tano Elizalde es su ángel de oro.

En vida, en más de una ocasión Valentín Elizalde le pidió a su casi hermano, Tano Elizalde (y decimos casi porque no salieron del mismo vientre), que grabara una canción. En su honor Tano grabó El Corrido del Diez.

Foto: Cortesía

“Jamás en la vida lo había hecho, yo no me dedico a cantar, pero lo hice con todo el corazón, a mucho orgullo lo hice”, expresó con una inmensa emoción Tano, en una amena charla con EL DEBATE, como siempre.

Dicho tema fue incluido en el tributo De tu piel a mi piel, que su fiel Banda Guasaveña, acompañada de grandes intérpretes, llevó a cabo para mantener más vivo que nunca el legado del Gallo de Oro, sobre todo a las nuevas generaciones.

Quizás el destino ya tenía esta fecha prevista. Fue el 27 de septiembre de 2016 cuando la magia comenzó a surgir en los Estudios San Ángel, en Culiacán, Sinaloa.

Cantantes como El Bebeto, Hijos de Barrón, o Chayín Rubio, grabarían uno de los grandes éxitos de El Vale. Tano Elizalde explicó de la manera más hermosa el porqué del título De tu piel a mi piel.

“Fue hecho en su totalidad como si estuviera ahí el señor Valentín Elizalde, su servidor, Tano Elizalde, estuvo en todas las producciones que grabó, yo sabía qué es lo que le gustaba, él no estaba físicamente pero sí sentíamos la presencia de él ahí con nosotros, yo sé que está conmigo todo el tiempo, un ángel de oro que me cuida, él corre por mis venas, él está en mi piel, por eso es que decidí que el disco se llamara De tu Piel a mi Piel, un nombre que me nació del alma".

Tano y su inseparable compadre Fredy Cuadras, director artístico de Banda Guasaveña, están llevando a cabo una intensa gira de promoción del tributo al inmortal Valentín Elizalde, donde también se incluye el tema inédito en voz del Gallo de Oro, Quiero.

“La gente está súper emocionadísima, he visto la respuesta en su totalidad, una respuesta muy positiva, llena de energía, todo mundo estaba esperando el disco, en el cual viene lo que ya muchos conocen, la canción inédita Quiero, interpretada por el señor Valentín Elizalde, un tema de su servidor Tano Elizalde, estoy lleno de emoción, de sentimientos, ya era hora de sacar esta canción inédita para las nuevas generaciones, para mí es algo tan bonito que las nuevas generaciones crezcan con esta canción, un nuevo éxito en su totalidad, una respuesta inexplicable, maravillosa, a donde vamos y nos paramos, bendito Dios, toda la gente muy emocionada, la verdad”.

Tano no puede ocultar sus emociones al escuchar la canción Quiero, un tema que oyó hace ya 12 años, luego de ser grabado por Valentín Elizalde.

“Una canción de amor, de mucha nostalgia a la vez. Escogimos esa canción, la sacamos de la capsula del tiempo…se me pone la piel chinita, yo ya la había escuchado hace 12 años atrás y ahorita la escuchó, la escuchó y la escuchó…”.

El primer sencillo de este tributo al Gallo de Oro, fue Volveré a amar con el Galán de la Banda, El Bebeto.

Foto: EL DEBATE

El video musical se estrenó en febrero pasado, filmado en Mocorito, Sinaloa.

Hace unas semanas, se estrenó otro de los videos musicales de dicho homenaje. Se trata de la colaboración con el joven cantautor (y verdadera promesa del Regional Mexicano) Chayín Rubio, con el tema Vete ya.

La bella y talentosa cantautora América Sierra, es la única mujer que participa en De tu piel a mi piel, interpretando de manera majestuosa, uno de los clásicos de El Vale, Soy así.

En exclusiva, el buen Tano Elizalde contó que ya tiene en planes filmar el video musical de Soy así junto a América Sierra.

“Platicamos precisamente de eso con América hace como unos 15 días, ella es la única mujer que está en el homenaje, para nosotros es un gran orgullo, una gran guasavense, la canta con una dimensión, la canta con el corazón abierto , desde que empieza a cantar a uno se le pone la piel chinita, eso nos llena de satisfacción”.

Tano resaltó cuando importante son las nuevas generaciones, en su gran labor de mantener vivo el legado que nos dejó el Gallo de Oro con su música.

“Me llena de profunda emoción el llevarle la música del señor Valentín Elizalde a las nuevas generaciones, inyectarles la música a ellos que ahorita son unas esponjitas, que absorban la música de Valentín Elizalde, eso para mí es lo más hermoso, es lo que yo siento en mi alma, es mi necesidad”.

Las diferencias quedan de lado

Mucho se dice y mucho se habla de los pleitos entre los hermanos de El Vale con Tano Elizalde, líder de Banda Guasaveña. Los hermanos de Valentín, Francisco, Jesús y Joel Elizalde, lanzaron por su cuenta otro homenaje al fallecido cantante.

Ante esto, Tano Elizalde hizo hincapié que aquí lo único realmente importante es mantener viva la música de Valentín Elizalde.

“Estemos peleados o no estemos peleados, yo quiero aclararle a toda la gente el camino que tomamos tanto como ellos, como su servidor Tano Elizalde, como mi compadre Fredy Cuadras y Banda La Guasaveña de Valentín Elizalde, es el mismo camino, llevar a todo el público y mantener viva su música, los problemas que haya o que no haya quedan de lado, nosotros lo único que queremos es eso, mantener únicamente vivo su legado”.

Asimismo Tano resaltó que el lanzamiento del tributo De tu piel a mi piel, se aplazó para no “chocar” con el tributo realizado por los hermanos de Valentín.

“Lo que yo quiero decirle a todo mundo es que ellos hicieron su homenaje y bien hecho la verdad, yo no podía encimar otro tributo porque íbamos a estar peleándonos, yo me espere, salió el de ellos, le dieron continuación y ahora vamos nosotros, los tiempos de Dios son perfectos, todos tenemos derecho tanto ellos como nosotros, lo que si digo yo, es que este disco está hecho con el corazón, con la Banda la Guasaveña de Valentín Elizalde, hecho por Tano Elizalde, la persona que anduvo toda la vida con Valentín, no existe en el mundo otra persona que conoció más al señor Valentín Elizalde, que su servidor Tano Elizalde”.

El líder de Banda Guasaveña, aprovechó el espacio para dejar en muy en claro que todo este proyecto del tributo a Valentín Elizalde, no lo hicieron por negocio.

“No lo estamos haciendo por negocio, las canción inédita no se vendió absolutamente a ninguna compañía, ni a Latín Power Music ni a Universal, compañía que sacó el disco. Otra cosa que quiero explicarles yo y se los digo con todo el corazón, yo corrí con todos los gastos (de los cantantes que participaron), tanto alimentos, hospedajes, aviones, gastos de estudio, de todo, pueden preguntarle al mundo entero, nosotros teníamos hasta 45 artistas para meter en el homenaje, pero un disco de 45 artistas ya no te lo dejan hacer, a todos los fans, a todas las personas en general, les digo con todo el respeto del mundo, que nosotros estamos haciendo esto por amor, es muy importante aclarar esto”.

Grandes sorpresas

Tano Elizalde dio a conocer en exclusiva a EL DEBATE que para 2018, vienen dos grandes producciones musicales de Banda Guasaveña, además de una importante y fabulosa gira con varios de los cantantes que participaron en De tu piel a mi piel.

“Estoy muy agradecido con todos los fans, con todos los seguidores, esperen dos discos que están en puerta, donde súper discos de primera línea, los fans se merecen esto y más, además tenemos la gran responsabilidad ante todo, de seguir continuando con el gran legado de Valentín Elizalde, esperen una gran gira que haremos con muchos de los artistas que participaron en el homenaje, estamos checando agendas, visitaremos ciudad por ciudad tanto en México como en Estados Unidos, vienen muchas sorpresas para Banda la Guasaveña de Valentín Elizalde”.

Tano volvió a tomar pluma y papel para componer nuevas canciones que serán incluidas en las producciones musicales que se vienen para 2018.

“Mucha música inédita, estoy escribiendo otra vez, vienen muchos temas inéditos míos, yo había dejado de escribir pero otra vez agarre la pluma y el papel, vendrá mucha música muy preciosa…los fans me han felicitado mucho, gracias de todo corazón, soy su más humilde servidor Tano Elizalde”.

Foto: Cortesía

11 años han pasado de la lamentable muerte de Valentín Elizalde. Desde aquel 25 de noviembre de 2006, nada ha sido igual para la familia Elizalde.

¿Cómo recuerda Tano a su inseparable amigo, casi hermano Valentín Elizalde?

“Yo lo recuerdo todos los días, él era para mí un hermano, un amigo, para mí era la persona con quien guardaba secretos, hacíamos bromas, siempre andábamos jugando, no podíamos andar una o dos horas sin llamarnos por teléfono para saber dónde estábamos, 11 años ya, parece que fue el día de ayer lo que sucedió, en mi mente a cada rato llegan flachazos de aquel día”.