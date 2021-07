¡De último momento! Se separa Mia Khalifa de Robert Sandberg tras años de matrimonio

Estados Unidos.- La noticia de impacto que está dando mucho de qué hablar en las últimas horas es la separación de la exactriz de contenido para adultos Mia Khalifa, que reveló su separación con el chef Robert Sandberg, con quien tenía una relación de más de dos años.

A través de lass redes sociales de Mia y Robert se dio a conocer a través de un comunicado que habían tomado la decisión de separarse, dejando sin habla a sus seguidores, ya que siempre se les pudo ver de lo más felices juntos y demostrando el gran apoyo que había en su relación.

¿Se acabó el amor? Aunque no lo dijeron tal cual, la pareja reveló que lo hicieron todo para salvar su matrimonio, incluso tomar terapia, pero esto no fue suficiente y al final terminaron alejándose, por lo que ahora la decisión está hecha y no hay vuelta atrás.

"Podemos decir con confianza que lo dimos todo para que nuestro matrimonio funcionara, pero después de un año de terapia nos alejamos", confesaron a través del comunicado, evidenciando que buscaban retomar la relación que antes tenían y los hacía muy felices.

El motivo fue por diferencias fundamentales como pareja, así que decidieron cerrar dicho capítulo en sus vidas y seguir adelante, esto sin alejarse por completo, pues explican que terminan sin remordimientos y mantienen una gran amistad, no sólo en su persona, sino a través de una familia increíble, amigos y el amor a sus perros.

Robert Sandberg, por su parte, compartió una fotografía en donde se le ve muy contento al lado de Mia Khalifa, junto a un mensaje en el que la describe como una mujer maravillosa y todas sus virtudes, destacando que, a pesar de su pasado, fue la mujer de su vida y jamás le importó, pero sus corazones ya no latían por el otro, así que decidieron terminar de la mejor manera posible su relación.