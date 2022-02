¡De un amigo a otro! El emotivo tributo que Marco Antonio Solís rinde a Diego Verdaguer (VIDEO)

La muerte de Diego Verdaguer tomó por sorpresa a sus amigos, fans y a la industria musical, pues se desconocían sus problemas de salud y que se había contagiado de Covid-19. Cuando sus familiares informaron sobre su deceso, el cantautor mexicano escribió en sus redes sociales, no tener las palabras para expresar lo que pasaba por su corazón "con esta lamentable e inesperada noticia".

"Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas, volveré oh que difícil es, vivir sin tu amor", dice una parte de la canción antes mencionada.

Realmente iniciamos juntos en esta carrera, mantuvimos siempre una amistad por más de 40 años, yo quisiera, que me permitieran un humilde homenaje tanto al artista como al amigo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

