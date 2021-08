"De urgencia me operaron", ¿qué le pasó a Pepillo Origel, conocido conductor de televisión?

Pepillo Origel informó a través de sus redes sociales que fue hospitalizado en su natal León, Guanajuato y operado de emergencia por una hernia. Asimismo el conductor de televisión agradeció a todas las personas que han estado al pendiente de su salud.

"Aquí estoy en León, de urgencia me operaron de una hernia, tenía una hernia, mi cuñado que es el doctor Héctor Flores me operó y a la hora en que me abren tenía dos, también me convino porque eran dos por uno", comentó Juan José Origel a través de un video que compartido en el show de televisión "Con permiso", que conduce junto a Martha Figueroa.

El también periodista y actor de 73 años de edad, manifestó que para la próxima semana "espero estar ahí (en su programa de televisión) ya de cuerpo entero, pero muchas gracias, aquí estoy recuperándome, en mi tierra, en León, Guanajuato, fíjense que yo venía a la parranda y miren dónde acabé".

La mañana de este sábado Pepillo Origel envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, informando además que ya se encontraba en su casa.

"Gracias a todos los que se preocuparon por mi operación, ya estoy en mi casa en León recuperándome de la intervención, que gracias al doctor Héctor Flores Calleja todo salió muy bien gracias a Dios".

Martha Figueroa mencionó que antes de la cirugía Pepillo Origel tenía días sintiéndose mal, por lo que se mantuvo alejada de él, al pensar que estaba contagiado de Covid-19. "Yo me alejaba porque (pensé) seguro es Covid, pero aunque estamos en un momento en que todo lo malo que hay en el mundo es Covid, no, ya existen otros males y uno de ellos le tocó a Pepillo y es por eso que está hospitalizado".

