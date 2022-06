De vender dulces Karely Ruiz pasó hacer la mujer más deseada

Karely Ruiz de 21 años de edad, se ha convertido en la modelo del momento no solo por su figura de envidia, sino por hacer acciones altruistas con los que menos tienen, y es que ella también tuvo muchas carencias en el pasado, pues a pesar de provenir de una familia muy trabajadora había desabasto en su hogar.

Para quienes no saben la historia de Karely Ruiz ella vendía dulces en la calle junto a su familia, y es después de salir de la secundaria se iba todos los días al puesto de dulces ambulante que tenían sus padres donde vendían surtido de todo, pero en pequeñas cantidades.

Y es su familia siempre ha buscado la manera de salir adelante, por lo que la modelo regiomontana también tuvo esa visión de querer emprender, por lo que empezó con la venta de dulces a lado de sus padres, además nunca la dejaron trabajar en otras partes, pues querían que siguiera estudiando, pues también estudió un periodo la carrera de enfermería, pero por el poco tiempo se tuvo que salir.

"Vendíamos dulce así tipo, no sé si has visto las que venden tipo en la calle, duces, semillas que cacahuate, garapiñados y así todos los días o sea tipo un puesto de dulces en la calle y yo les apoyaba cuando salía de la secundaria yo los apoyaba ahí con ellos", dijo Karely Ruiz en una entrevista donde deja en claro que está orgullosa.

Actualmente, la regia es influencer, además de tener su plataforma en Only Fans donde se deja ver como Dios la trajo al mundo, pero eso no es todo, está muy feliz por ayudar a los que menos tiene como se dijo anteriormente, pues sabe muy bien lo que es no tener.

"De la manera que sea está ayudando a sus papás y sus hermanos y eso es admirable de una persona sin dañar a nadie", "Quisiera atreverme a hacer eso yo para tener bien económicamente a mis hijos. Sacar adelante a mi familia, total la vida es una y la dignidad no da de comer", escriben las redes sociales.