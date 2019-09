Dear ARMY, la bella carta de RM que ha conmovido al fandom de BTS

RM estuvo de celebración al cumplir 25 años de vida; sus amigos de BTS y todo el fabuloso ejército de fans (ARMY) expresaron su amor por el carismático líder de Bangtan. Ante tantas muestras de afecto, Namjoon compartió una hermosa carta de su puño y letra tanto en Twitter como en Weverse, un gesto que el ARMY ha dado un especial significado.

Kim Namjoon asegura que ante de sus veintes, sus cumpleaños fueron un poco simples; desde que forma parte de BTS sus cumpleaños han tomado otro giro. Anteriormente el día 12 de septiembre (fecha de su cumpleaños) era un día simple para él.

집중하는 NamJuni

남주니가 핸드폰으로 작업 하길랭 ...

생일츄카츄카해 #남준친구호비 pic.twitter.com/NZMOj1WVLA — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 12, 2019

La carta de Kim Namjoon cita lo siguiente:

Dear ARMY (querido ARMY)

¿Te encuentras bien en este verano lluvioso?

Para ser honesto, no puedo recordar mis cumpleaños antes de mis veintes. Recordando, fueron un poco especiales y un poco simples. Siento esto incluso más, luego de darme cuenta que un cumpleaños no es un día para ser felicitado, sino un día en donde debería sentirme agradecido con mis padres.

Ya es la séptima vez que recibo gran cantidad de mensajes el 12 de septiembre, el cual solía ser un día simple para mí.

Shakespeare dijo: ‘somos anunciados por nuestros amigos amorosos’. Me doy cuenta una vez más que la persona que soy hoy es alguien que es conocida gracias a todos ustedes a quienes amo, y alguien que se ha vuelto mucho más especial. Una vez más, espero poder convertirme en alguien que pueda hacerles saber a otros acerca de todos ustedes a través del amor y las verdades triviales, y como siempre he dicho, espero que mis sentimientos que no se pueden expresar a través de las palabras puedan llegar incluso a una persona más.

No podría atreverme a decir que he sido testigo de todo el amor que se expresó hoy, pero lo recibiré con agradecimiento a través de esta breve carta.

Espero que podamos ser más felices incluso por solo una hora más. Los amo.

Namjoon.

Las felicitaciones de BTS para RM

Además de apoderarse de las tendencias en Twitter con motivo de su cumpleaños, sus amigos de la banda dedicaron especiales mensajes en dicha red social.

“Feliz cumpleaños a nuestro Namjoon, que siempre tiene su propio lugar en mi teléfono”, expresó J-Hope, quien agregó varios hashtags relacionados con el cumpleaños de RM. “Hay muchas etiquetas, Namjoon...este es el poder de ARMY”. Al final de su tuit escribió: “el amigo de Namjoon, Hobie”.

Suga expresó sus mejores deseos para RM: “¡feliz cumpleaños a nuestro líder!”. Además usó los hashtags #NamjoonSoyYoYoongiHyung #FelizCumpleañosNamjoon y #FelizCumpleañosANuestroLíderNamjoon.

Jin, por su parte, aseguró haber sido el primero en felicitar a su amigo. "Namjoonie, feliz cumpleaños".

남쥬니 생일 축하해 - 석진형아(어제 두시쯤 일등으로 축하해줌) pic.twitter.com/lztb9kadZm — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 12, 2019

Jimin compartió un video donde mencionó: "te felicito sinceramente por tu cumpleaños, antes que todo, me disculpo por no poder estar contigo hoy, come mucha comida deliciosa. ¡Feliz cumpleaños!".

Asimismo en la descripción del tuit señaló: "¡Feliz cumpleaños a nuestro hyung! Disculpas por la tardanza, por favor, lee mi mensaje de texto".

Junto a dos fotografías, una de estas donde ambos duermen, V comentó: "felicidades al segundo hermano (hyung) mayor de los Kim".

Por último el anterior cumpleañero, Jungkook, compartió una de las fotografías que tomó a RM con la app que lo hace lucir unos años más. "Antes de que termine tu cumpleaños, mi primer y último modelo a seguir Namjoon Hyung, feliz cumpleaños".

Te comparto algunos de los mensajes del ARMY, donde usaron algunos de los varios hashtags que se volvieron tendencia mundial en Twitter.

Feliz cumpleaños al ser más maravilloso de este mundo. Quien me mostró la vida de una manera diferente y me inspira día a día con su música.

Gracias por amarnos tanto como nosotrxs a ti



Happy birthday Kim Namjoon����

Moonchild,you shine#OurJooniverse #MoonchildDay #RMGalaxyDay pic.twitter.com/uyCzEJbQkR — iri is ready for joon's party (@btsxnset) September 13, 2019