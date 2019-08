Debemos de hacer cosas distintas: Christian Ramos

Originario de Guadalajara, Jalisco, el actor Christian Ramos tiene muy claro sus objetivos hacia su pasión, que es la actuación. En entrevista para el periódico EL DEBATE, el tapatío compartió sobre su participación en la nueva serie de Amazon Prime El juego de las llaves, donde da vida a Pedro, un joven homosexual que buscará la clave para conquistar a Valentín, personaje del actor Horacio Pancheri. Asimismo, relató que la serie es una comedia dramática basada en la vida de millones de parejas con problemas de intimidad impulsados por la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el deseo. Además, platicó sobre sus próximos proyectos.

Cuéntame, ¿cuál es la trama de la nueva serie ‘El juego de las llaves’?

Es bien interesante esta serie que le está apostando a una nueva historia, un nuevo concepto dentro del formato de series. Inclusive es algo muy innovador, que rara vez se había visto aquí en México, y son capítulos de media hora, es una serie en la que en cada capítulo, porque son muy cortos, suceden mil cosas y todo gira dentro de la trama que es el juego de las llaves, que es un juego en el que todas las parejas ponen, bueno, un integrante de cada pareja pone las llaves de su coche y las mujeres agarran sin ver y ya se quedan con las parejas y el coche que les toca, es una gran comedia.

¿Cómo se desarrolla tu personaje?

Pedro es el personaje al que doy vida en esta nueva serie de Amazon. Es un personaje homosexual que está casado y, sin embargo, viene a moverle el tapete al personaje de Horacio Pancheri, que se llama Valentín, y por ahí tienen su pequeño romance. Creo que en esta serie el mensaje es decirle a la gente que se atreva a hacer cosas distintas y que está fuera de lo común.

¿Quiénes participan en esta serie?

En esta producción estamos Maite Perroni, Humberto Bustos, Hugo Catalán, Fabiola Campomanes, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Sebastián Zurita y su servidor.

¿Cuál sería el mensaje que brinda la serie a toda la sociedad?

Esta serie habla de un gran mensaje. Durante muchos años hemos estado sujetos a lo que nos dictan los imaginarios sociales, entonces seguimos con esos conceptos del qué dirá la gente. Creo que uno nunca sabe hasta cuándo estamos aquí, y si no seguimos nuestras pasiones entonces a qué venimos, creo que lo más bonito en esta vida es disfrutar lo que nos gusta hacer.

Te vimos en la serie de Lupita D’Alessio, ¿Cómo te sentiste al estar en esta producción?

La serie de Lupita D’Alessio fue por casting y resulta que me parecía al señor Héctor Fregoso, que en la vida real es Carlos Reinoso, el legendario futbolista, y bueno, yo contento de estar ahí porque se me abrieron muchísimas puertas, me salió mucho más trabajo y creo que me posicionó en otros lugares completamente distintos y muy favorables. Fue una producción muy conocida y fue muy bonita, muy cuidada, y yo contento de estar ahí con todos los compañeros que hicimos una gran amistad.

¿Cómo fue el inicio de tu carrera artística?

En Guadalajara fui deportista de alto rendimiento y siempre quise ser actor, y en la vida me imaginé que pudiera lograrlo, una, porque siempre me ponía a pensar en qué dirá la gente, que dirán mis compañeros, que dirá mi familia, porque claro, era algo completamente distinto al deporte y alejado de lo que hacía. También fui reportero y conductor en un canal de televisión de deportes y una compañera me dijo que había un casting en el CEA y yo no quería porque pensaba que no iba a entrar y cosas así, entonces me animé, sí quedé y me aventé, puesto que sí dudaba en dejar a mi familia, amigos y un trabajo que ya tenía fijo, pero es eso, atreverse a hacer las cosas que más te gustan.

¿Cómo es Christian Ramos fuera de las cámaras?

Me considero una persona muy carismática, también soy imprudente y trato de ser lo más apegado, con valores familiares y muy tradicionales, soy muy apegado a mi familia, apasionado al deporte, además me gusta muchísimo ayudar a las personas.

¿Tendrás más proyectos próximamente?

Sí, de hecho ahorita estoy grabando una serie que aún no puedo revelar el título ni el elenco ni la televisora, pero sí puedo decir que saldrá al aire a finales de año y principios de 2020 y estoy muy feliz de estar en esta producción, y bueno, todavía faltan cinco meses para que acabe el año y seguro vendrán más proyectos.