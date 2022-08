¿Debía ganar? Triunfo de Cesia en La Academia divide opiniones en las redes sociales

México.- La noche del domingo 14 de agosto se celebró la esperada gran final de La Academia: 20 años, reality show de TV Azteca, repleto de emociones e impresionantes presentaciones, desatando todo tipo de reacciones.

Hasta el último concierto se vivieron polémicas y es que a la hora de ir anunciando los lugares de los finalistas no muchos quedaron contentos, pues aseguraron que había sido un "fraude total".

Dos de los favoritos del público; Nelson y Mar, quedaron fuera del top 2, es decir, sus lugares fueron el cuarto y el tercero, respectivamente, lo que desató todo tipo de comentarios, pues se creía serían parte del primer y segundo lugar.

Por otra parte, el primer lugar ha sido el que más ha dado de qué hablar, pues fue Cesia, la joven hondureña, quien se coronó como la ganadora, esto con más de 1,200 millones de votos, dejando en segundo lugar a México, representado por Andrés.

Pero esto no fue nada bien visto, usuarios de Internet han externado su molestia por el triunfo, culpando a La Academia de "fraude", desatando la furia de muchos.

Cabe recordar que entre las críticas que obtuvo Cesia por parte de los profesionales estuvo que elevaba demasiado su voz al momento de cantar, no lograba conectar con el público, no se desempeñaba como sus demás compañeros y hasta que no interpretaba sus canciones de manera correcta.

Esto llevó a que hasta los jueces de La Academia externaran su molestia, por ejemplo, Lolita Cortés lo dijo todo al ver el triunfo del primer lugar y también ver a otros participantes quedar lejos de ganar, como Nelson, que fue uno de los más aclamados.

Hasta el momento, Cesia no se ha pronunciado sobre las críticas que le han hecho tras ganar La Academia, aunque cabe mencionar que no es la primera vez que situaciones de este tipo suceden, pues años anteriores también se han vivido polémicas similares.

También puedes leer: