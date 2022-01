¡Débil, enfermo y con miedo a morir! Andrés García habla sobre su salud

México. El actor Andrés García, de 80 años de edad, originario de República Dominicana y nacionalizado mexicano, confiesa que pasa su vida enfermo, débil y con miedo a morir.

A través de una plática que don Andrés García tuvo con sus seguidores confiesa en su canal de YouTube que no la pasa tan bien, puesto que de salud no se encuentra perfecto.

Apenas el pasado 18 de enero Andrés García reveló que necesitaba una transfusión de sangre, pues desarrolló una condición en la médula espinal que ha afectado sus niveles de hemoglobina.

Foto de Instagram

“Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, dice el famoso actor, quien hace 30 años lo diagnosticaron con leucemia y le dieron sólo ocho meses de vida.

Ahora don Andrés vive preocupado porque tiene bajos sus niveles de hemoglobina, por eso vive medicado, sin embargo la trasfusión de sangre era necesaria, destaca también el actor de telenovelas como Tú o Nadie, la cual protagonizó en los años ochenta con Lucía Méndez.

El protagonista de películas como Pedro Navajas no niega que teme morir. "Aunque uno diga que es muy macho, siempre cuando te dicen: ‘Oye, manito, te vas a morir en seis meses’, pues algo pasa, sí se saca uno de onda."

De las enfermedades que don Andrés ha padecido, dice, la más fuerte fue la leucemia que tres décadas atrás le detectaron y pudo superar; ahora padece problemas con su memoria, pues olvida a menudo las cosas qué tiene por hacer.

También padece problemas con su columna y por eso se sometió a una cirugía; le pusieron 10 tornillos en su espalda y actualmente le está provocando muchas molestias por no haber hecho caso a los doctores, dijo en entrevista con el programa Hoy.

Pese a sus enfermedades, Andrés García admite que ha tenido una vida plena y no se arrepiente de nada. “He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno, ahora estoy pagando el precio por no haber hecho caso.”

Andrés García de joven. Foto de Internet