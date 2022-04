¡Decepcionada de la justicia! Gomita no demandará a su padre por golpearla

México.- Araceli Ordaz, conocida popularmente como Gomita se resignó a que las autoridades lleguen a hacer algo contra su padre por la violencia familiar que sufrió ella y su madre, pues ahora afirmó que dejará todo por la paz para que cada quien siga con su vida siempre y cuando la deje en paz.

Fue en una emisión para el programa matutino Hoy que la simpática influencer que viera sus inicios en la televisión en el programa Sabadazo revelará que ya no tenía ninguna relación con su padre, Alfredo Ordaz, esto pese a que hace algunos días Gomita alzó la voz para exponer el duro episodio que vivió con su padre en 2021, razón por la cual lo había denunciado pues quería verlo en la cárcel.

En la entrevista realizada por el programa matutino, Gomita se dijó decepcionada de la justicia pues señaló que si bien el proceso seguía por la denuncia y se había llevado a su padre a los separos. Duela que no haya justica, ya que "lo soltaron porque no era un deño grave", refiriéndose al señor Alfredo Ordaz.

"No se hace justicia con él y solamente me dicen que va a ser una reparación de daños", continúo Araceli quien refirió que es más el daño interno que dejó su padre, por lo que finalizó diciendo que prefiere que "las cosas queden así, que me deje seguir mi vida y él la suya".

La bella joven también relató que debido al daño sufrido tuvo que recurrid a ayuda profesional pues fue mucha la inseguridad que ocasionó su padre, por lo que ha trabajado en ello desde que tenía 18 años.