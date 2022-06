"Decidimos irnos del rancho", Los Tigres del Norte recuerdan cuando su señor padre recibió un balazo

Óscar Lara cuenta que trabajaban de lunes a jueves y los fines de semana, se iban a los restaurantes a tocar. Cuando comenzaron a lanzar sus primeros LPs, ninguna canción pegaba, motivo por el cual, comenzaron a sentir frustración. "Habíamos tomado la decisión que si las cosas no funcionaban, ya dejar este asunto (de la música) por la paz", externó Jorge Hernández.

Cabe mencionar que en sus inicios, el grupo no tenía nombre y estaba integrado por los hermanos Jorge, Hernán y Raúl Hernández, así como por su primo Óscar Lara.

Sin entrar mucho en detalles, Jorge Hernández , líder de Los Tigres del Norte , cuenta que su papá recibió un balazo en Rosa Morada, Mocorito ; este acontecimiento lo cambió todo. "El Tigre Mayor", resalta que su inclinación por la música no era porque querían ser famosos, sino para poder ayudar a su familia .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

