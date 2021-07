"Decido tenerlo y él se aleja”: Érika Buenfil rompe en llanto al recordar al padre de su hijo

México. Érika Buenfil, en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, comparte aspectos de su vida personal y profesional y rompe en llanto al hablar de Ernesto Zedillo Jr., el padre de su hijo Nicolás.

En varias entrevistas que Buenfil ha dado a distintos medios, ha compartido que siempre ha sido madre soltera y que Zedillo Jr. nunca quiso hacerse responsable de su paternidad, por lo que sola sacó adelante a su hijo.

Y ahora la actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, México, toca nuevamente el tema y menciona que en cuanto supo Enrique que ella esperaba un hijo suyo sencillamente se alejó.

Duró muy poquito, fue cortito y fue breve y ¡zaz! quedo embarazada. Él no reacciona padre, se asusta un poco, no me cree un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse. Yo decido tenerlo y él se aleja”, recalca la protagonista de telenovelas como Amores verdaderos.