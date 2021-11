Declaraciones de la familia de Carmen Salinas está intubada, delicada y no puede regresar del coma

María Eugenia Plascencia, hija de la actriz de cine, teatro y televisión Carmen Salinas, habló esta mañana sobre el estado de salud de su progenitora quien sufrió derrame cerebral, manifestando que están a la espera de una mejoría y su condición era muy delicada.

En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, informó que la ex Diputada Federal de 82 años de edad y originaria de Torreón, Coahuila, fue intubada. Su mamá doña Carmelita Salinas sigue en "coma natural, esta muy delicada, la verdad sí está muy delicada".

Toda la familia está pendiente de la evolución que vaya teniendo: "la intubaron para poder respirar porque pues está en coma, pero ahí va". Asimismo María Eugenia Plascencia mostró su molestia e indignación con ciertos medios de comunicación que especularon con respecto a la muerte de su progenitora.

¿Qué fue lo que le paso a Carmen Salinas?

La noche del pasado miércoles estaba en su casa en la Ciudad de México. Luego de cenar se dirigió a su habitación para ver su telenovela; momentos después una de sus empleadas domésticas la encontró desmayada.

Ante esto se le dio aviso a sus familiares y fue trasladada de emergencia a un hospital privado en la Colonia Roma de la CDMX. El diagnóstico de los médicos fue que había sufrido un derrame cerebral y su cuerpo entro en coma natural.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo que llevó a Carmelita Salinas a esta situación.

Por su parte Gustavo Briones, sobrino y representante de la actriz, externó en una entrevista para el programa "Hoy" que el estado de la productora de la obra "Aventurera" era muy grave, pero estable: "no puede regresar del coma".

También informó que Carmen Salinas no puede ser sometida a una cirugía: "llegó otro especialista y coincide con el diagnóstico, es inoperable". Asimismo compartió que pudo entrar al aérea donde está su tía.

Leer más: Lyn May acude a hospital para tratar de ver a Carmen Salinas; Luis de Alba arremete contra la vedette

"Le pregunté al doctor que me dejó pasar que si ella me podía escuchar, me dijo que sí, ella siempre ha tenido un oído espléndido, platiqué con ella, le dije que había venido Juan Osorio, muchas amistades que han venido y sentí que movió su barbita un poco".